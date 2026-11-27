Как сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале, специалисты уже разработали четкие алгоритмы работы логистики столицы на случай существенного ухудшения ситуации из-за атак врага.

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Что рассказал президент

Члены правительства совместно с столичными властями создают механизм, который обеспечит бесплатный проезд по определенным автобусным маршрутам.

Эта система заработает в случае остановки других видов общественного транспорта в городе.

Главная цель заключается в том, чтобы жители и предприятия при любых условиях могли передвигаться, работать и учиться.

Также мэр Киева и представители правительства отчитались о состоянии защиты ключевых инфраструктурных объектов столицы. Отдельное внимание в ходе доклада уделили созданию альтернативных инженерных решений, темпы строительства которых планируется максимально ускорить.

Помимо безопасности Киева, участники заседания подробно обсудили ответные меры дальнего действия на российский террор с участием представителей ГУР, Министерства обороны, СБУ и военных. Силы обороны внесли коррективы в план операций для более ощутимого торможения российских военных производств и определенных экономических процессов.

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Отдельным пунктом повестки дня стали дополнительные меры со спецслужбами и МИД по взаимодействию с международными партнерами. Речь идет о координации необходимых действий в нейтральных водах за пределами Украины.

Напомним, что президент отчета об " результаты украинских операций в России ". Последствия зафиксированы в Самарской, Нижегородской, Краснодарской, Ростовской, Волгоградской, Ставропольской, Брянской, Пермской и Тульской областях России. Также под ударами оказались объекты в Башкортостане и Татарстане, а также в акватории Черного моря.