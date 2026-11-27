Як повідомив Володимир Зеленський у Telegram-каналі, фахівці вже розробили чіткі алгоритми роботи логістики столиці на випадок суттєвого погіршення ситуації через атаки ворога.

Adv

популярні відео

Що розповів президент

Урядовці спільно зі столичною владою створюють механізм, який гарантуватиме безоплатний проїзд визначеними автобусними маршрутами.

Ця система запрацює у разі зупинки інших видів громадського транспорту в місті.

Головна мета полягає в тому, щоб містяни та підприємства за будь-яких умов могли пересуватися, працювати й навчатися.

Також мер Києва та представники уряду відзвітували про стан захисту ключових інфраструктурних об'єктів столиці. Окрему увагу під час доповіді приділили спорудженню альтернативних інженерних рішень, темпи будівництва яких планують максимально прискорити.

Крім безпеки Києва, учасники засідання детально обговорили далекобійні відповіді на російський терор за участю представників ГУР, Міністерства оборони, СБУ та військових. Сили оборони внесли корективи у план операцій для більш відчутного гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів.

Реклама

Окремим пунктом порядку денного стали додаткові заходи зі спецслужбами та МЗС щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Йдеться про координацію необхідних дій у нейтральних водах за межами України.

Нагадаємо, що президент прозвітував про результати українських операцій у Росії. Наслідки зафіксували в Самарському, Нижньогородському, Краснодарському, Ростовському, Волгоградському, Ставропольському, Брянському, Пермському та Тульському регіонах Росії. Також під ударами опинилися об'єкти в Башкортостані й Татарстані та в акваторії Чорного моря.