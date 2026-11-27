Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах 27 листопада.

Adv

популярні відео

Де українські сили завдали ударів?

За словами президента, результати українських операцій зафіксували в Самарському, Нижньогородському, Краснодарському, Ростовському, Волгоградському, Ставропольському, Брянському, Пермському та Тульському регіонах Росії. Також під ударами опинилися об'єкти в Башкортостані й Татарстані та в акваторії Чорного моря.

Зеленський зазначив, що українська далекобійність досягла російських нафтових об'єктів, підприємств, залучених до виробництва вибухівки, та інших потужностей, які працюють на війну. Крім того, уражено військові аеродроми й літаки.

Далекобійні удари по території Росії: дивіться відео

Президент подякував усім складовим Сил оборони та безпеки України за проведені операції, назвавши їх "кінетичними санкціями" проти агресора.

Глава держави наголосив, що Україна справедливо відповідає на кожен російський удар, і подякував військовим за влучність цих відповідей. Він також нагадав, що Росія мала багато можливостей для деескалації та припинення війни, однак продовжила агресію.