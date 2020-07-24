За минувшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. Пророссийские боевики применяли запрещенные минометы, гранатометы и стрелковое вооружение.

Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия. Об этом сообщили в штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" стреляли неподалеку:

Старогнатовки;

Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было горячо возле:

Новотошковского;

Причепиловки;

Орехово.

Наши военные дали достойный отпор вооруженной агрессии, умело задействовав дежурные огневые средства. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков. За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

Ситуация по состоянию на утро 24 июля

С начала текущих суток вооруженные формирования России 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши позиции у Старогнатовки враг трижды обстрелял из минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала