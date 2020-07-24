За минулу добу окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню. Проросійські бойовики застосовували заборонені міномети, гранатомети та стрілецьке озброєння.

Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії. Про це повідомили у штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" гатили неподалік:

Старогнатівки;

Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було гаряче біля:

Новотошківського;

Причепилівки;

Оріхового.

Наші військові дали гідну відсіч збройній агресії, вправно задіявши чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників. За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Ситуація станом на ранок 24 липня

Від початку поточної доби збройні формування Росії 3 рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші позиції біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв з мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу