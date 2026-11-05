"Чтобы азовцы кого-то убили": Волошина назвала вероятную цель провокации на Борщаговке

Беспорядки в Петропавловской Борщаговке вызвали новые споры вокруг мобилизации и отношения общества к украинским военным. После инцидента правоохранители приступили к установлению личностей его участников, а Кирилл Буданов заявил о признаках постороннего влияния на события.

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Журналистка и психолог Лариса Волошина в эфире 24 Канала объяснила, почему она подозревает спланированную провокацию против военнослужащих "Азова" и какую роль в беспорядках могли сыграть организованные группы. Она также высказалась об ответственности за самовольное оставление воинских частей, необходимости изменений в мобилизации и возможных политических планах семьи Дональда Трампа.

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Почему беспорядки могли быть спланированной провокацией

После беспорядков в Петропавловской Борщаговке Кирилл Буданов заявил, что события не обошлись без постороннего влияния. По информации правоохранительных органов, уже установлены примерно 100 участников, а сообщения о ситуации активно распространялись Telegram-каналами. Какие выводы нужно сделать и как этим могла воспользоваться Россия?

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Я согласна с тем, что это могла быть операция, срежиссированная Российской Федерацией. Все происходило слишком скоординированно, чтобы объяснить ситуацию случайным скоплением людей.

Не было такого, что какая-то женщина пришла, встала на колени, начала кричать, а все Telegram-каналы вдруг сами подхватили ее историю. Мы увидели достаточно организованную информационную кампанию, которая быстро превратила отдельный инцидент в масштабное противостояние.

Я считаю, что это была спланированная операция. В то же время конкретную причастность ее организаторов к России должны установить правоохранительные органы.

Обратите внимание на женщину, которая стала одной из центральных участниц событий. По появившейся о ней информации, у нее есть долги, она фигурирует в уголовном деле и находилась в розыске в связи с дорожно-транспортным происшествием, после которого якобы покинула место происшествия.

Если эти обстоятельства подтвердятся, такой человек может оказаться уязвимым для вербовки. Российские спецслужбы часто ищут людей с финансовыми или юридическими проблемами, предлагая помочь их решить в обмен на определенные действия.

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Но здесь есть и другая проблема. В Украине уже действуют группы, участники которых координируют свои действия, когда кого-то из них задерживают в связи с мобилизационными мероприятиями.

Они собираются вместе, приезжают на место, начинают кричать о незаконности действий представителей ТЦК. Причем часто речь идет даже не о конкретном нарушении процедуры. Для этих людей незаконной является сама мобилизация.

Мы уже слышали о подобных случаях, в частности на Сыхове во Львове. Там также собирались люди, которые пытались вмешаться в ситуацию и помешать действиям соответствующих служб.

Но в Петропавловской Борщаговке, на мой взгляд, произошел следующий этап. Здесь уже появились люди, представлявшиеся медицинскими работниками, специальный транспорт и целая группа поддержки.

Особенно много вопросов у меня к женщине в медицинской форме и к автомобилю, который использовали под видом скорой помощи.

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Нельзя просто надеть белый халат, приехать к людям и начать оказывать платные медицинские услуги, не имея на это законных оснований. Если человек выдает себя за медицинского работника, это уже вопрос не только общественного конфликта, но и возможной ответственности за мошенничество.

То же самое касается частного автомобиля, который используют с опознавательными знаками скорой медицинской помощи. Необходимо установить, кому он принадлежит, на каких основаниях работал и имел ли право использовать соответствующие опознавательные знаки.

Среди участников собрания были люди в балаклавах, некоторые бросали яйца, другие выкрикивали различные обвинения. Один из присутствующих даже заявлял, что за ним якобы охотится ГУР, хотя Кирилл Буданов находился рядом.

Мне кажется, организаторам было важно создать как можно больше хаоса, привлечь толпу и вывести ситуацию из-под контроля.

Причем я не думаю, что главной целью обязательно было проникновение внутрь здания. Для некоторых людей это могла быть попытка забрать конкретного военнослужащего, но для возможных российских организаторов гораздо важнее был сам конфликт.

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Ведь люди пришли не в территориальный центр комплектования. Они собрались возле места дислокации боевого подразделения "Азов", где находились действующие военнослужащие.

А для российской пропаганды "Азов" имеет особое значение. Россияне годами пытаются дискредитировать это подразделение, преследовали его бойцов в плену и приговаривали их к длительным срокам заключения.

Я предполагаю, что организаторы могли рассчитывать на силовую эскалацию. Представьте, что возле военного объекта собирается большая толпа, начинается толкотня, кто-то провоцирует военнослужащих, а затем раздается выстрел.

Для российской пропаганды это была бы идеальная картинка. Можно было бы распространять сообщения о том, будто бойцы "Азова" стреляют в мирных жителей.

И именно поэтому меня так поразило поведение части присутствующих. Люди не осознавали ни опасности для собственной жизни, ни того, что могут стать инструментом чужой провокации.

Как удалось организовать группы возле воинской части

Как эти люди узнали о здании, где находились военные, и откуда взялись молодые люди, которые приехали на место? Могли ли их собирать через Telegram-каналы?

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Я думаю, что здесь могла работать уже сформированная сеть. В таких группах люди договариваются поддерживать друг друга в случае задержания или других проблем, связанных с мобилизацией.

У них есть некое негласное правило: если сегодня задержали одного, остальные должны приехать и помочь. Ведь завтра в подобной ситуации может оказаться любой из участников.

Поэтому и возникают эти быстрые сборы людей, приезды на место и попытки оказать давление на военных или правоохранителей.

Но в ситуации с Петропавловской Борщаговкой есть принципиальное отличие. "Азов" – это не ТЦК. Его военнослужащие не занимаются задержанием гражданских лиц на улицах для проведения мобилизационных мероприятий.

Чтобы человек попал в боевое подразделение, он уже должен пройти определенный путь. Сначала происходит оформление мобилизации, соответствующие процедуры и военно-медицинская комиссия.

После этого новобранца направляют в учебный центр, где он проходит базовую общевойсковую подготовку. И только затем его распределяют в воинскую часть.

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Поэтому мне непонятны утверждения, будто в том помещении просто удерживали людей, которых только что забрали с улицы.

Если человек уже попал в боевое подразделение, это означает, что он прошел предварительные этапы оформления и подготовки. Конкретные жалобы на незаконное содержание, конечно, нужно проверять, но нельзя автоматически переносить ситуацию из ТЦК на военную часть.

И здесь возникает следующая проблема – военнослужащие, самовольно покинувшие свои подразделения.

Я считаю, что общество часто недооценивает серьезность таких действий. Человек уже принес военную присягу, получил определенные обязанности, а затем покинул часть без соответствующего разрешения.

В разных случаях такие действия могут иметь разную правовую квалификацию, но речь идет о серьезных военных правонарушениях. Особенно опасны случаи дезертирства, когда человек сознательно уклоняется от дальнейшей военной службы.

Меня беспокоит, что люди, скрывающиеся после ухода из воинских частей, могут объединяться в те же группы, что и гражданские лица, пытающиеся избежать мобилизации.

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У них уже другая мотивация. Если гражданское лицо еще не принесло военной присяги, то военнослужащий, покинувший часть, может опасаться уголовной ответственности.

Именно поэтому такие люди могут быть особенно заинтересованы в поддержке групп, которые обещают защитить их от правоохранительных органов или помочь вернуться к гражданской жизни без соблюдения соответствующих процедур.

Но это не означает, что вопросы должны решать случайные люди с Telegram-каналов. Ими должны заниматься уполномоченные органы в рамках закона.

Я поддерживаю создание полноценной системы военной юстиции, которая могла бы обеспечивать надлежащее расследование таких дел и справедливое определение ответственности.

На мой взгляд, для военнослужащих, совершивших серьезные нарушения, необходимо предусмотреть понятные правовые механизмы. Одним из вариантов могла бы быть возможность возвращения на службу с учетом судебного решения и обстоятельств конкретного дела.

Но ответственность нельзя заменять самодеятельностью. Иначе мы получаем ситуацию, при которой вокруг воинских частей возникают целые группы людей, готовых силой вмешиваться в вопросы, относящиеся к компетенции государственных органов.

Почему провокации против "Азова" опасны

Правоохранители уже установили личности более сотни участников событий в Петропавловской Борщаговке. Как, по вашему мнению, следует оценивать их действия и какие последствия могла иметь эта ситуация?

Прежде всего нужно понимать, что речь идет о серьезном инциденте возле места дислокации военных. Нельзя относиться к таким событиям как к обычной ссоре на улице.

Мне эта ситуация напомнила события начала российской агрессии в 2014 году, когда толпы блокировали украинских военных в Крыму и на Донбассе, пытались их разоружить и препятствовали выполнению приказов.

Такие действия создают угрозу и для военнослужащих, и для самих участников собрания.

Боевая часть – это объект, где находятся военные, которые могут иметь оружие. В случае реального нападения ситуация способна очень быстро стать опасной.

Именно поэтому я считаю, что возможные организаторы провокации могли стремиться спровоцировать силовой ответ.

Чтобы "азовцы" кого-то убили – вот что, на мой взгляд, могло быть нужно россиянам.

Представьте, что во время хаоса кто-то открывает огонь или другой человек совершает провокацию, которую сразу приписывают военным. После этого российские информационные ресурсы начинают распространять сообщения о якобы расстреле гражданских лиц.

И уже не имеет значения, что на самом деле произошло, ведь первые эмоциональные кадры могут очень быстро распространиться.

Поэтому для меня важно, что на этот раз удалось избежать худшего сценария. Но это не означает, что подобных попыток не будет в будущем.

Мы видели, как участники беспорядков раскачивали транспорт, применяли какие-то вещества, кричали и создавали сильное напряжение. В таких обстоятельствах даже случайное действие может привести к опасной эскалации.

К тому же нужно выяснить, кто распространял утверждения о якобы избиении детей, незаконном удержании людей и других историях, вызвавших особенно сильные эмоции.

Если информация не соответствует действительности, она может стать частью провокации. Но проверять нужно конкретные факты, а не просто отбрасывать любые жалобы из-за того, что они появились во время конфликта.

Я не отрицаю, что в Украине имеют место нарушения во время мобилизации. Мы слышали об избиениях, незаконном удержании людей и других случаях, требующих расследования.

Однако это не дает оснований нападать на воинскую часть. Тем более нельзя автоматически обвинять в таких нарушениях людей, которые защищают страну на фронте.

Существуют законные способы обжаловать решения и обращаться за правовой помощью. И именно ими нужно пользоваться.

Я также считаю опасным то, как легко люди начинают верить в выдуманные истории об украинских военных.

Когда распространяются слухи о том, что военнослужащие якобы массово избивают детей или удерживают людей в застенках, нужно прежде всего выяснить, есть ли реальные доказательства.

Иначе любой провокатор может использовать такие настроения, чтобы собрать толпу возле нового военного объекта.

Например, кто-то пообещает несовершеннолетнему деньги за участие в собрании, а затем другой участник создаст опасную ситуацию. И все это можно будет преподнести как вину военных.

Это лишь один из возможных сценариев, но именно поэтому я призываю людей не присоединяться к событиям, организаторов и истинных целей которых они не знают.

Почему военных обвиняют даже их сограждане

После беспорядков в комментариях появились обвинения в том, что правоохранители и военные якобы могут быть связаны с незаконными схемами. Часть людей также говорит об усталости от войны и несправедливости мобилизации. Как вы относитесь к такой реакции?

Меня больше всего поражает то, что люди готовы без доказательств обвинять даже "Азов".

Эти военнослужащие прошли оборону Мариуполя, российский плен и пытки. А теперь кто-то пишет, будто они могут брать деньги за незаконные схемы вокруг мобилизации.

Командир "Азова" находится на боевых позициях на Добропольском направлении, где идут тяжелые бои. И мне непонятно, как можно одновременно видеть работу подразделения на фронте и без доказательств приписывать ему подобную деятельность.

Такие обвинения очень опасны, ведь они подрывают доверие между людьми, находящимися в армии, и теми, кто остается в гражданской жизни.

Я понимаю, что общество устало. Понимаю страх людей перед мобилизацией, их вопросы о справедливости призыва и продолжительности службы.

Но эти проблемы не должны превращаться в ненависть к украинским военным.

Наши защитники – это не какая-то отдельная группа людей, существующая вне общества. Это наши соседи, коллеги, одноклассники, родственники. Многие из них до войны работали по гражданским профессиям и имеют право вернуться к обычной жизни.

Поэтому я не согласна с самим противопоставлением армии и общества. Военные – часть украинского общества.

Конечно, государству нужна реформа мобилизации. И я считаю, что она должна быть гораздо более глубокой, чем просто изменение отдельных процедур.

Нам следует постепенно переходить к системе подготовленного резерва. Чтобы люди проходили определенный период службы или военной подготовки, возвращались к гражданской жизни и оставались готовыми к защите страны.

Мне близок опыт Израиля, где существует система военной службы и резерва. В Украине также нужно создавать механизм, при котором оборона государства не ложится годами только на плечи одних и тех же людей.

В то же время я выступаю за ужесточение ответственности за сознательное нарушение военного законодательства. Это касается и воинского учета, и случаев дезертирства, и незаконных схем, позволяющих уклоняться от выполнения обязанностей.

Но ответственность должна устанавливаться законом и применяться в рамках надлежащих процедур, а не в результате уличных столкновений.

Я также считаю, что необходима полноценная военная юстиция. В таких делах должны работать специализированные следственные и судебные механизмы, которые будут учитывать обстоятельства военной службы.

Для тех, кто самовольно покинул часть, можно предусмотреть различные законные способы привлечения к ответственности. В зависимости от тяжести нарушения это могут быть реальное наказание или определенная судом возможность вернуться на службу.

Я также предлагаю обсудить систему трудового исправления как одну из возможных альтернатив лишению свободы для лиц, не совершивших насильственных преступлений.

Когда-то существовали механизмы, при которых осужденные работали на предприятиях или выполняли общественно полезные работы, не находясь постоянно в исправительном учреждении. Понятно, что любая современная модель должна соответствовать законодательству и правам человека.

Такая дискуссия важна, ведь Украине не хватает рабочей силы и в тылу, и на предприятиях, обеспечивающих оборону.

Однако прежде всего нужно обеспечить справедливость. Не может быть так, чтобы одни люди годами служили без понятной перспективы ротации, а другие пользовались незаконными способами, чтобы избежать ответственности.

В то же время для граждан, готовых выполнять свой долг, должны существовать различные возможности службы. Не у каждого одинаковые физические возможности или подготовка для штурмовых подразделений.

Например, стране нужны операторы беспилотников, военные специалисты, люди для обеспечения противовоздушной обороны и работы мобильных огневых групп.

Есть также должности, связанные с обеспечением, логистикой и другими функциями, без которых армия не может работать.

Поэтому человеку, у которого нет оснований для отсрочки, стоит заранее выяснять законные варианты службы, общаться с военными, узнавать о подразделениях и специальностях.

Мне кажется, это гораздо более конструктивный путь, чем обращаться к сомнительным посредникам, которые обещают за деньги решить все проблемы.

Худшее, что может случиться, – это когда из-за страха перед мобилизацией люди начинают оправдывать нападения на военных или поддерживать тех, кто сознательно организует провокации.

Именно этого, на мой взгляд, могут стремиться российские спецслужбы: посеять недоверие, заставить украинцев воспринимать собственную армию как противника и усугубить конфликты внутри страны.

Почему Мелания Трамп занимается мирными инициативами

Мелания Трамп после гуманитарной инициативы в отношении Олешек готовит встречу представителей Украины и России в Белом доме 5 ноября. Как вы оцениваете ее активность и что может стоять за таким вовлечением в дипломатию?

Я считаю, что ей, возможно, готовят политическую карьеру.

Обратите внимание, какую роль семья Трампа играет в Республиканской партии. Ее представители оказывают влияние на внутрипартийные процессы, а значит, и на будущие политические назначения и поддержку кандидатов.

Мелания Трамп не может претендовать на пост президента США из-за конституционных требований к происхождению кандидата. Но это не мешает ей в будущем баллотироваться в Конгресс.

Она могла бы стать членом Палаты представителей или сенатором. И если такой политический путь окажется успешным, перед ней откроются возможности для долгосрочной работы в американской политике.

Я даже не исключаю, что семья Трампа может рассматривать перспективу ее дальнейшего продвижения на руководящие должности в Конгрессе.

Мы уже видели, насколько важной может быть должность спикера Палаты представителей. Майк Джонсон в свое время блокировал вынесение на голосование решений о помощи Украине, и это имело очень серьезные последствия.

Поэтому, если семья Трампа сможет сохранить влияние на партийные структуры и продвигать близких людей в Конгресс, у Дональда Трампа потенциально будут политические рычаги даже после окончания президентского срока.

Он уже демонстрировал способность влиять на решения республиканцев, когда еще не вернулся в Белый дом.

Я предполагаю, что на предстоящих президентских выборах семья может попытаться поддержать кого-то из сыновей Дональда Трампа. А Мелания могла бы получить отдельную роль в законодательной власти.

Поэтому нынешняя дипломатическая активность первой леди, на мой взгляд, может быть способом повысить ее публичную узнаваемость и сформировать собственный политический образ.

Конечно, это лишь моя версия. Мы не знаем, есть ли у самой Мелании Трамп такие амбиции и действительно ли ее семья рассматривает подобный сценарий.

Но я думаю, что ее все более заметное участие в международных инициативах не обязательно ограничивается гуманитарной деятельностью. Оно может стать началом гораздо более широкой политической истории.

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