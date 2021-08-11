По словам представителя охраны Рокаса Пукинскаса, вертолет Eurocopter EC-135 подняли в воздух по просьбе полиции. Таким образом координировали действия на земле.

К теме На границе Беларуси и Литвы слышали выстрелы: Минск говорит о плановых учениях

Основанием для таких действий стали массовые беспорядки нелегальных мигрантов на границе с Литвой. Вечером 10 августа проблему удалось решить.

"Сейчас ситуацию на полигоне стабилизировали, беспорядок на границе прекратили, но следует сказать, что там много людей, условия неидеальны", – рассказал представитель МВД Миндаугас Баярунас.

Сломанный забор и бегство беженцев

Местная полиция заявила о беспорядках в лагере для мигрантов. Чрезвычайное происшествие случилось около 22:00 во вторник, 10 Август 2021 года.

"Нелегальные мигранты начали ломать забор в лагере, нескольким удалось убежать", – проинформировали в СМИ.

Национальное радио Литвы обнародовало информацию о розыске 7 нелегальных мигрантов. Им якобы удалось бежать из лагеря возле села Руднинкай. Сначала исчезло 12 человек, 5 из них впоследствии нашли.

Бунт беженцев на границе Литвы и Беларуси / Фото LRT

Ситуация с мигрантами в Литве

В МВД Литвы сообщили, что нелегальными мигрантами являются люди разных национальностей. Между ними случаются конфликты и беспорядки разного масштаба и на границе такая ситуация типична.

Баярунас опроверг информацию о мигрантах, которым удалось бежать из полигона. Не заявляли в МВД Литвы и о нанесенном ущербе.

Всего в лагере находится около 400 беженцев из стран Азии и Африки. Они незаконно прибыли в Литву через границу с Беларусью. Сначала на полигоне планировали разместить до 1500 задержанных беженцев, но из-за протестов жителей Руднинкая, это число уменьшили до 800.

Обратите внимание! Через границу с Латвией в Евросоюз также пытаются прорваться нелегальные мигранты. За сутки 10 августа на границе с Беларусью задержали 77 человек.