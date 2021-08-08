С территории белорусской границы раздавались выстрелы
На границе дежурят усиленные отряды литовских пограничников и военнослужащих. Служба проходит спокойно, серьезных инцидентов не зафиксировали.
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В светлое время суток пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов со смежной стороны. Когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты,
– говорится в сообщении.
Литовские пограничники добавили, что в течение суток вернули в Беларусь почти 80 мигрантов.
Реакция Минска
Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что звуки выстрелов слышали, поскольку в районе границы проходят плановые учения.
"Могу только сказать, что у нас происходят плановые учения. О них мы информировали", – сказал представитель Госпогранкомитета Беларуси.
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Ситуация на границе Беларуси и Литвы
- Нелегальные мигранты массово пытаются попасть с территории Беларуси в другие страны.
- Литва даже хочет отмежеваться от Беларуси забором через 2 года. Стоимость этого может достичь 150 миллионов долларов.
- Министерство иностранных дел Литвы предлагало ввести чрезвычайное положение на границе из-за наплыва мигрантов. Однако впоследствии президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что в этом нет необходимости.
- Белорусские пограничники нашли на границе с Литвой мигранта из Ирана в тяжелом состоянии. Там заявили, что мужчина умер от сильных ударов палкой. В то же время в Вильнюсе считают это провокацией.