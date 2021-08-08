З території білоруського кордону лунали постріли
На кордоні чергують посилені загони литовських прикордонників та військовослужбовців. Служба проходить спокійно, серйозних інцидентів не зафіксували.
До теми Литва і Латвія борються з мігрантами із Білорусі: за добу повернули понад 250 осіб
У світлий час доби прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів з суміжної сторони. Коли стемніло, в небо кілька разів підіймалися освітлювальні та сигнальні ракети,
– мовиться у повідомленні.
Литовські прикордонники додали, що впродовж доби повернули у Білорусь майже 80 мігрантів.
Реакція Мінська
Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що звуки пострілів чули, оскільки в районі кордону відбуваються планові навчання.
"Можу тільки сказати, що у нас відбуваються планові навчання. Про них ми інформували", – сказав представник Держприкордонкомітету Білорусі.
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Ситуація на кордоні Білорусі та Литви
- Нелегальні мігранти масово намагаються потрапити з території Білорусі в інші країни.
- Литва навіть хоче відмежуватись від Білорусі парканом через 2 роки. Вартість цього може сягнути 150 мільйонів доларів.
- Міністерство закордонних справ Литви пропонувало ввести надзвичайний стан на кордоні через наплив мігрантів. Однак згодом президент країни Ґітанас Науседа наголосив, що в цьому немає потреби.
- Білоруські прикордонники знайшли на кордоні з Литвою мігранта з Іранку у важкому стані. Там заявили начебто чоловік помер від сильних ударів палкою. Водночас у Вільнюсі вважають це провокацією.