"Жодна нога не ступить на територію Білорусі", – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі наказав прикордонникам не пропускати нікого на територію країни. Про це він заявив 5 серпня на нараді щодо ситуації на кордоні.

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Жодна нога на територію Білорусі з сусідньої сторони, чи то з півдня, чи з заходу, ступити не повинна,

– заявив диктатор.

Він наголосив, що так білоруський народ буде почуватися у безпеці: "Люди мають знати, що є мужики, які можуть їх захистити".

Лукашенко також пригрозив країнам, щоб вони, мовляв, "не висилали людей, яких самі ж і покликали".

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У Білорусь ніхто не рветься

Насправді ніхто й не рветься їхати у Білорусь. Навпаки – на литовсько-білоруському держкордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють із Білорусі у Литву. Через це литовський парламент схвалив резолюцію, якою називає зростання нелегальної міграції гібридною агресією Білорусі.

Крім того, тікають з Білорусі й спортсмени. Після скандалу з Христиною Тімановською на Олімпіаді-2020, родина легкоатлетів та гандбольний тренер також заявили, що на батьківщину повертатися не будуть. Вони наголосили, що зараз там можна втратити не лише свободу, але й життя.