Про відповідне доручення глави держави українським правоохоронцям інформує Офіс Президента.
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Зеленський доручив гарантував безпеку білорусів в Україні
Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв'язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист,
– зазначив президент.
СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей.
Зеленський додав, що наразі є визначений перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали здійснювати заходи з оцінки ризиків, а також супроводу цих людей в Україні та їхньої охорони.
Таке рішення ухвалили через інформацію про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також трагічну загибель Віталія Шишова.
В ОП також наголосили, що президент очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі білоруського активіста, швидкої та повної перевірки інформації, а також інформування суспільства поліцією щодо прогресу слідчих у справі.
Віталія Шишова знайшли повішеним: що відомо
- Голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник у Києві, 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці перевірять усі версії трагедії, зокрема й можливість вбивства.
- Друзі активіста переконані, що це було не самогубство. Вони розповіли, що за Шишовим стежили відтоді, як він приїхав в Україну.