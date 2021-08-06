Нелегала якобы сильно избили

Белорусская судебно-медицинская экспертиза зафиксировала многочисленные повреждения на теле мигранта, а также следы не менее 30 ударов. Об этом заявил главный государственный судебно-медицинский эксперт страны Юрий Овсиюк.

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В умершего якобы были сильные синяки на груди, плечах, бедрах и голове. Ребра у нелегала якобы были сломаны.

Все травмы причинены твердыми тупыми предметами, в частности палками. Повреждение нанесены с большой силой. Применялись людьми, которые умеют бить,

– сказал Овсиюк.

Он добавил, что погибший был в Ираке малым предпринимателем. Семьи у мужчины не было.

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