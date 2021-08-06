Нелегала якобы сильно избили
Белорусская судебно-медицинская экспертиза зафиксировала многочисленные повреждения на теле мигранта, а также следы не менее 30 ударов. Об этом заявил главный государственный судебно-медицинский эксперт страны Юрий Овсиюк.
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В умершего якобы были сильные синяки на груди, плечах, бедрах и голове. Ребра у нелегала якобы были сломаны.
Все травмы причинены твердыми тупыми предметами, в частности палками. Повреждение нанесены с большой силой. Применялись людьми, которые умеют бить,
– сказал Овсиюк.
Он добавил, что погибший был в Ираке малым предпринимателем. Семьи у мужчины не было.
Ситуация на границе Беларуси и Литвы: что известно
- В районе населенного пункта Бенякони белорусские пограничники нашли нелегала в тяжелом состоянии, который вскоре умер. В Литве же заявили, что Минск устроил провокацию.
- Перед тем литовские власти жаловалась на наплыв незаконных мигрантов с территории Беларуси. Только за пол дня 1 августа задержали 216 человек.
- Парламент Литвы одобрил резолюцию, которой называет рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси.
- Литовское министерство внутренних дел предлагало объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Однако президент Гитанас Науседа заверил, что в этом пока нет необходимости.