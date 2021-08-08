С пятницы, 6 августа, литовские пограничники усиленно возвращали мигрантов. Только в обеденное время "развернули" 160 человек.

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В то же время со стороны Беларуси наблюдается рост числа пограничников. Ситуация пока держится в мирном русле.

Пропустили женщину с ребенком

Работники пограничной службы сделали исключение только для иракской женщины с несовершеннолетним ребенком. Обоих пропустили в Литву для оказания медицинской помощи. В больнице мальчику поставили диагноз гипотермия.

В целом на протяжении года через Беларусь в Литву попыталось попали более 4 100 нелегалов. Подавляющее большинство мигрантов – из Ирака.

Ситуация в Латвии

После нескольких недель чрезвычайной ситуации на границе с Литвой, нелегалов начали ловить на границе с Латвией. За сутки задержали 38 граждан, которые попытались незаконно попасть в Евросоюз.

Обратите внимание! Пограничники Латвии не уточнили, мигрантов из каких стран задержали. В течение 4 и 5 августа задержали 3 группы мигрантов из Ирака – 28 человек, еще 5 попались в пятницу, 6 августа.