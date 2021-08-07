Соответствующее заявление озвучила директор Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она отметила, что деньги будут выплачивать в аэропорту перед посадкой на рейс. Однако когда именно организуют соответствующие рейсы – не уточнили.

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"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", – сказала Эвелина Гудзинскайте.

Она подчеркнула, что нелегальные мигранты получат 300 евро только один раз – если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.

Миграционный кризис на границе Литвы: коротко