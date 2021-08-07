Соответствующее заявление озвучила директор Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы Эвелина Гудзинскайте. Она отметила, что деньги будут выплачивать в аэропорту перед посадкой на рейс. Однако когда именно организуют соответствующие рейсы – не уточнили.
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"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", – сказала Эвелина Гудзинскайте.
Она подчеркнула, что нелегальные мигранты получат 300 евро только один раз – если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.
Миграционный кризис на границе Литвы: коротко
- После введения ЕС санкций из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет останавливать потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой.
- В конце концов Литва в течение июня 2021 года сообщила, что границу Беларуси пытались незаконно пересечь 400 человек. Большинство мигрантов-нелегалов происходили из Сирии, Ирана и Ирака.
- 3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
- Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призвали ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за организации нелегальной миграции в Европейский Союз.
- 1 августа через литовскую границу перешло рекордное количество нелегальных мигрантов.