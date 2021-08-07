Відповідну заяву озвучила директорка Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литви Евеліна Гудзінскайте. Вона зазначила, що гроші виплачуватимуть в аеропорту перед посадкою на рейс. Проте коли саме організують відповідні рейси – не уточнили.
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"Литовські прикордонники та міграційні служби запропонують гроші нелегальним мігрантам, які бажають повернутися в країну походження, щоб прискорити їх від'їзд", – сказала Евеліна Гудзінскайте.
Вона наголосила, що нелегальні мігранти отримають 300 євро лише один раз – якщо вони знову опиняться на території країни, то на компенсацію розраховувати не зможуть.
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