Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lad Bible и The New York Post.

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Как британка умерла в Турции

В конце апреля граждане Великобритании Бет и Люк Мартин вместе с двумя маленькими детьми отправились в Турцию. Во время авиаперелета 28-летняя Бет внезапно почувствовала себя плохо. На следующее утро ее госпитализировали в состоянии спутанного сознания – и это был последний раз, когда муж видел ее живой.

Уже на следующий день семье сообщили о смерти женщины. Причину связали с якобы сердечными проблемами, хотя никаких деталей не предоставили. Медики также заявили, что Бет перевели в другую больницу, и отказали близким в доступе к ней.

Подруга семьи Элли Грей, которая приехала в Турцию, сообщила о ряде шокирующих фактов. По ее словам, врачи не учли аллергию Бет на пенициллин и проигнорировали просьбу семьи не трогать ее органы. После репатриации тела в Британию во время вскрытия выяснилось, что сердце женщины исчезло.

Мы дали согласие не трогать ее органы, а они забрали сердце,

– написала Элли в фейсбуке.

Она также заявила о коррупции и халатности в турецких медицинских и правоохранительных структурах. По словам Элли, врачи говорили, что у ее подруги якобы были проблемы с сердцем, хотя до этого их не было.



В теле британки Бет Мартин, умершей по дороге в Турцию, во время вскрытия не обнаружили сердца / Фото GoFundMe

Элли также отметила, что сразу после сообщения о смерти Бет врачи выставили Люку счет, а тело жены позволили увидеть лишь на несколько секунд.

По ее словам, уже через 20 секунд семье приказали самостоятельно, с помощью переводчика, перенести тело Бет в мешке через больницу и положить его в гроб.

Элли также рассказала, что врачи пытались как можно скорее похоронить или кремировать Бет, но семья настояла на транспортировке тела домой, на родину.

В Британии окончательную причину смерти установить не удалось. Но во время вскрытия в теле женщины заметили отсутствие сердца.

Медики исключили отравление пищей как причину смерти Бет. Заявление турецких врачей о 45-минутной реанимации тоже вызывает сомнения у родных.

В то же время Министерство здравоохранения Турции сообщило, что причиной смерти Бет стала "остановка сердца из-за полиорганной недостаточности", но не вдавалось в подробности о причине болезни.

Турецкое правительство также опровергло заявления британских коронеров, настаивая, что Бет "не переносила никаких хирургических процедур" во время предварительного вскрытия в больнице, где она умерла.

После огласки трагедии была создана страница на GoFundMe для помощи семье. По состоянию на сейчас собрано более 11 миллионов гривен. По словам Элли, эти средства пойдут на судебный иск против турецкой больницы, правительства и судебно-медицинских учреждений.

"Я обещаю, что мы добьемся правды", – подчеркнула подруга семьи.