Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lad Bible та The New York Post.

Цікаво Актор, який зіграв Сулеймана у "Величному столітті", може опинитися у в'язниці

Як британка померла в Туреччині

Наприкінці квітня громадяни Великої Британії Бет і Люк Мартін разом із двома маленькими дітьми вирушили до Туреччини. Під час авіаперельоту 28-річна Бет раптово відчула себе зле. Наступного ранку її госпіталізували у стані сплутаної свідомості – і це був останній раз, коли чоловік бачив її живою.

Уже наступного дня родині повідомили про смерть жінки. Причину пов'язали з нібито серцевими проблемами, хоча жодних деталей не надали. Медики також заявили, що Бет перевели до іншої лікарні, і відмовили близьким у доступі до неї.

Подруга родини Еллі Ґрей, яка приїхала до Туреччини, повідомила про низку шокувальних фактів. За її словами, лікарі не врахували алергію Бет на пеніцилін і проігнорували прохання родини не чіпати її органи. Після репатріації тіла у Британію під час розтину з'ясувалося, що серце жінки зникло.

Ми дали згоду не чіпати її органи, а вони забрали серце,

– написала Еллі у фейсбуці.

Вона також заявила про корупцію й недбалість у турецьких медичних і правоохоронних структурах. За словами Еллі, лікарі казали, що у її подруги нібито були проблеми з серцем, хоча до цього їх не було.



В тілі британки Бет Мартін, що померла дорогою до Туреччини, під час розтину не виявили серця / Фото GoFundMe

Еллі також зазначила, що одразу після повідомлення про смерть Бет лікарі виставили Люку рахунок, а тіло дружини дозволили побачити лише на кілька секунд.

За її словами, уже за 20 секунд родині наказали самостійно, з допомогою перекладача, перенести тіло Бет у мішку через лікарню та покласти його в труну.

Еллі також розповіла, що лікарі намагалися якомога швидше поховати або кремувати Бет, але родина наполягла на транспортуванні тіла додому, на батьківщину.

У Британії остаточну причину смерті встановити не вдалося. Але під час розтину у тілі жінки помітили відсутність серця.

Медики виключили отруєння їжею як причину смерті Бет. Заява турецьких лікарів про 45-хвилинну реанімацію теж викликає сумніви у рідних.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомило, що причиною смерті Бет стала "зупинка серця через поліорганну недостатність", але не вдавалося в подробиці щодо причини хвороби.

Турецький уряд також спростував заяви британських коронерів, наполягаючи, що Бет "не переносила жодних хірургічних процедур" під час попереднього розтину в лікарні, де вона померла.

Після розголосу трагедії було створено сторінку на GoFundMe для допомоги родині. Станом на зараз зібрано понад 11 мільйонів гривень. За словами Еллі, ці кошти підуть на судовий позов проти турецької лікарні, уряду та судово-медичних установ.

"Я обіцяю, що ми доб'ємося правди", – наголосила подруга родини.