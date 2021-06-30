Руководитель департамента лицензирования Александр Бевз, который принял решение об увольнении, рассказал, что вместе со своей командой работает в НБУ уже больше 5 лет. За это время они видели трансформацию регулятора и делали ряд важных для государства реформ.
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Говорится о прозрачности структур собственности в банковской системе, полном изменении качества управления банками, передаче НБУ надзора за небанковским финансовым рынком и другом.
Почему приняли решение об увольнении
По словам Бевза, его команда очень волновалась, выполняются ли на самом деле задекларированные принципы и процедуры, прописанные в законах.
После ряда событий мы поняли, что не можем больше работать, если у нашего руководства другое видение по многим вопросам,
– подчеркнул он.
Бевз считает, что так и должно быть, ведь руководители имеют на это право. Однако он принял решение об увольнении и сообщил об этом своим коллегам. Все они единодушно решили также написать заявления об увольнении.
Сейчас они уже подписаны и направлены в департамент, который оформляет увольнение.
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Бевз рассказал о причине увольнения руководителей департамента НБУ: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Из Нацбанка 30 июня уволилась команда руководителей Департамента лицензирования.
- Соответствующие заявления подали сразу 9 сотрудников.
- По словам Александра Бевза, сегодня НБУ далеко отошел от определенных стандартов.