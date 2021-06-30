Керівник департаменту ліцензування Олександр Бевз, який прийняв рішення про звільнення, розповів, що разом зі своєю командою працює в НБУ вже понад 5 років. За цей час вони бачили трансформацію регулятора й робили низку важливих для держави реформ.

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Мовиться про прозорість структур власності в банківській системі, повну зміну якості управління банками, передання НБУ нагляду за небанківським фінансовим ринком та інше.

Чому прийняли рішення про звільнення

За словами Бевзи, його команда дуже хвилювалася, чи задекларовані принципи й процедури, прописані в законах, виконують насправді.

Після низки подій ми зрозуміли, що не можемо більше працювати, якщо в нашого керівництва інше бачення з багатьох питань,

– наголосив він.

Бевз вважає, що так і має бути, адже керівники мають на це право. Однак він прийняв рішення про звільнення й повідомив про це своїх колег. Усі вони одностайно вирішили також написати заяви про звільнення.

Наразі вони вже підписані й надіслані в департамент, який оформлює звільнення.

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Що цьому передувало