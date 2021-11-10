По словам Михаила Федорова, Минцифры работали над инфраструктурой Дии, потому что понимали, что после введения COVID-сертификатов система получит большую нагрузку. Однако количество пользователей все равно оказалось больше, чем этого ожидали в министерстве.

Обратите внимание Полиция выступает за то, чтобы не все смогли получить "ковидную амнистию"

Дия ускорила запуск сертификатов

Михаил Федоров подчеркнул, что без Дии Украина бы не смогла так быстро запустить систему цифровых COVID-сертификатов.

Без "Дии" Украина не была готова быстро запустить цифровые Covid-сертификаты, кто бы ни возглавлял правительство и кто бы ни был президентом. И сейчас у нас каждый второй бумажный сертификат был бы, наверное, поддельный,

– заявил Федоров.

За первую неделю ноября количество сгенерированных сертификатов в Дие увеличилось на 1 миллион. Также Дию начали устанавливать люди старшего возраста, которые в центрах вакцинации просят помочь им с авторизацией.

Коронавирус в Украине: последние новости