Обесточено более 1336 населенных пунктов

Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там заявили, что обесточены более 1336 населенных пунктов. Всего без света более 1 миллиона потребителей.

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Сообщается, что без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей.

Аварийные работы осложнены боевыми действиями

За прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение более 190,6 тысяч потребителей в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях.

Также восстановлено газоснабжение 6182 потребителям.

Вместе с тем, в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.