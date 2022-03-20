Знеструмлено понад 1336 населених пунктів
Про це повідомили в "Енергоатомі". Там заявили, що знеструмлено понад 1336 населених пунктів. Загалом без світла залишились понад 1 мільйонів споживачів.
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Повідомляється також, що без газопостачання – понад 278 тисяч споживачів.
Аварійні роботи ускладнені бойовими діями
За минулу добу вдалося відновити електропостачання понад 190,6 тисячі споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.
Також відновлено газопостачання 6182 споживачам.
Разом з тим, у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
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