Знеструмлено понад 1336 населених пунктів

Про це повідомили в "Енергоатомі". Там заявили, що знеструмлено понад 1336 населених пунктів. Загалом без світла залишились понад 1 мільйонів споживачів.

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Повідомляється також, що без газопостачання – понад 278 тисяч споживачів.

Аварійні роботи ускладнені бойовими діями

За минулу добу вдалося відновити електропостачання понад 190,6 тисячі споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.

Також відновлено газопостачання 6182 споживачам.

Разом з тим, у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

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