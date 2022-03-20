У Службі повідомили, що це сталося 19 березня під час слідування з місця гасіння пожежі до місця заправки пожежного автомобіля водою, на дорозі в напрямку с. Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої.

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Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Зараз наші хлопці перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога. Тримайтеся, хлопці! Ви усі герої!,

– йдеться в повідомленні.