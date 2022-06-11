По причине их дефицита, цена на продукт может подорожать. Об этом рассказали в эфире программы "Завтрак с 1+1", сообщает 24 канал.

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Какими будут цены на арбузы летом 2022 года

Украинский фермер Роман Дяжук рассказал, что перевозчики ставят цену в 40 – 45 тысяч гривен за машину. Это значит, что доставка арбузов в Киев будет стоить около 2 гривен на килограмм бахчевой. Сюда не учитывается себестоимость арбуза, упаковка, доставка в супермаркеты.

То есть 2 с копейками гривны на килограмм будет составлять только стоимость доставки арбуза,

– объяснил фермер.

По предварительным прогнозам, в целом первые летние арбузы будут стоить около 60 гривен за килограмм, а уже ближе к концу лета – 25 гривен за килограмм. Для сравнения, в прошлом году средняя цена была более чем вдвое меньше – 12 гривен за килограмм.

Ситуация с урожаем арбузов в Украине

Роман Дяжук отметил, что в этом году засеял баштанами 50 гектаров полей - значительно больше, чем в прошлом году, несмотря на все возможные риски, вызванные широкомасштабной войной России против Украины. Фермер частично страхует своих коллег из Херсонской области, чьи урожаи оказались под временным контролем российских кафиров.

Добавим, что ежегодно украинцы потребляют около 400 тысяч тонн украинских арбузов, 150 тысяч тонн – приходились на урожай херсонских фермеров . В общей сложности еще 75 тысяч тонн – на Донецкую, Луганскую, Николаевскую и Запорожскую области, которые сейчас тоже частично страдают от оккупации.

Таким образом, около половины ежегодного урожая арбузов в Украине находится под контролем российских оккупантов или в зоне активных боевых действий.

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Импорт арбузов

Для удовлетворения внутреннего спроса Украина будет вынуждена импортировать бахче, в частности из таких стран, как Турция, Азербайджан и Греция . Заместитель директора Института аграрной экономики НААН Украины Николай Пугачев отметил, что импорт будет зависеть в значительной степени от урожая арбузов по всему миру. Ведь прошлый год был урожайным не только в Украине, но и за рубежом, потому было большое предложение.

Не исключено, что в этом году в мире уменьшится урожай из-за цикличности. Цена недостаточно устраивает и объемы производства могут быть меньше – тогда возрастут цены и в мире. Пока можно приобрести импортный арбуз в Украине за 60 – 70 гривен за килограмм,

– подчеркнул эксперт.

Добавим, что экспортировать арбузы дешевле морским путем . Если украинские порты будут и дальше оставаться заблокированными, то бахчевые будут импортировать грузовиками. Из-за таких проблем с логистикой трудно спрогнозировать конечную цену.

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