Тарас Высоцкий – заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины – отметил, что украинцам доступна черешня из других регионов. В частности, Одесщины и Закарпатья. Соответствующее заявление Высоцкий сделал в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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В то же время в Украине – дефицит мелитопольской черешни. Между тем, в других регионах – ситуация нормальная. Заморозков в этом году не было. Поэтому черешня активно появляется на местных рынках.

По словам Высоцкого, основные регионы выращивания бахчевых культур – Херсонская и Запорожская область.

Есть, конечно, бахчевые культуры в Одесской области. Но там меньшие объемы. Поэтому для того, чтобы иметь доступное количество бахчевых культур прежде всего надеются на успех ВСУ и деоккупацию соответствующих областей,

– заявил Высоцкий.

Глава Запорожской ОВА о мелитопольской черешне

Александр Старух – глава Запорожской ОВА – сообщил, что в этом году мелитопольская черешня – щедро уродила . Однако местные жители не могут его продавать. Российские кафиры терроризируют и грабят людей.

В Мелитополе захватчики "национализировали" "Мелитопольскую черешню" – крупнейшее хозяйство по выращиванию черешней. Предприятие создал Сергей Минько – эксмер города.

Следующий урожай в Украине может сократиться

Высоцкий рассказал, что следующий урожай в Украине может сократиться на 40% . Украина потеряла 25% пахотных земель.

"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 миллионов тонн меньше, на 35 – 40% меньше, почти на половину урожая в прошлом году", – заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины .

Кроме того, Россия уже украла около 500 тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий. В частности, зерновые вывозятся из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Примите во внимание! Еще в мае Высоцкий прогнозировал, что российские захватчики могут украсть зерна в Украине на сотни миллионов долларов . Страна-оккупантка использует тактику начала XX века.

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