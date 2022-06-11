Тарас Висоцький – заступник міністра аграрної політики та продовольства України – зауважив, що українцям доступна черешня з інших регіонів. Зокрема, Одещини та Закарпаття. Відповідну заяву Висоцький зробив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Водночас наразі в Україні – дефіцит мелітопольської черешні. Тим часом в інших регіонах – ситуація нормальна. Заморозків цього року не було. Саме тому черешня активно з'являється на місцевих ринках.

За словами Висоцького, основні регіони вирощування баштанних культур – Херсонська та Запорізька область.

Є, звісно, баштанні культури на Одещині. Але там менші об'єми. Тому для того, щоб мати доступну кількість баштанних культур насамперед сподіваємояя на успіх ЗСУ та деокупацію відповідних областей,

– заявив Висоцький.

Очільник Запорізької ОВА про мелітопольську черешню

Олександр Старух – очільник Запорізької ОВА – повідомив, що цьогоріч мелітопольська черешня – щедро вродила. Однак місцеві жителі не можуть її продавати. Російські окупанти тероризують та грабують людей.

У Мелітополі загарбники "націоналізували" "Мелітопольську черешню" – найбільше господарство з вирощення черешень. Підприємство створив Сергій Мінько – ексмер міста.

Наступний врожай в Україні може скоротитися

Висоцький розповів, що наступний врожай в Україні може скоротитися аж на 40%. Україна втратила 25% орних земель.

"Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 мільйонів тонн менше, на 35 – 40% менше, майже на половину врожаю минулого року", – заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Окрім того, Росія вже вкрала приблизно 500 тисяч тонн зерна з територій, які тимчасово окупувала. Зокрема, зернові вивозять з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Зауважте! Ще у травні Висоцький прогнозував, що російські загарбники можуть вкрасти зерна в Україні на сотні мільйонів доларів. Країна-окупантка використовує тактику початку XX століття.

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