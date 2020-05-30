Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обнародовал электронную декларацию по 2019 год. Раньше его имущество и доходы были засекречены.

Керівник СБУ не вказав у своїй декларації, що з 2015 року є керівником іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.

До теми Ніякого бізнесу, лише служба: у СБУ відповіли на звинувачення Баканову

Що відомо про іспанську компанію Баканова

Витяг з реєстру юридичних осіб Іспанії свідчить, що Іван Баканов є керівником іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. До цього часу він є в ній одноосібним керівником.

Водночас відповідно до антикорупційного законодавства України держслужбовці не можуть займати керівні посади в приватних структурах.

Що відомо про нерухомість глави СБУ

Іван Баканов володіє квартирою у Києві площею 56 квадратних метрів і третиною квартири площею 85,8 квадратних метрів у Кривому Розі.

Дружина керівника СБУ Івана Баканова Оксана, яка раніше була громадянкою Росії, володіє квартирою у Києві площею 56,3 квадратних метрів. Баканов раніше запевняв, що вона перебуває в процесі оформлення українського громадянства.

У Києво-Святошинському районі Оксана Баканова має земельну ділянку на 2834 квадратних метрів. У тому ж районі Баканов має ділянки площею 43 квадратних метрів, 891 квадратних метрів, 1502 квадратних метрів. На одній з ділянок, яка належить сім'ї Баканових триває спорудження житлового будинку.

На чому їздить подружжя

Дружина голови СБУ має у власності Volkswagen Touareg 2012 року випуску. Сам Баканов має в користуванні автомобіль Volkswagen Passat 1.8 2010 року.

Скільки заробляє Іван Баканов

У 2019 році Баканов отримав за роботу в "Квартал 95" 107 714 гривень. За сім місяців роботи на посаді голови СБУ Баканов отримав 536 559 гривень.

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю дружини у 2019 році склав 240 тисяч гривень. У Київському коледжі зв'язку вона отримала 27 312 гривень.

233 євро, 16 доларів та 548 гривень сім'я Баканова тримає на рахунках в банках. Готівкою родина Баканових зберігає 170 тисяч доларів.

Чому декларації співробітників СБУ були засекречені? Декларації співробітників СБУ були засекречені з 2016 року. У відомстві це пояснювали забезпеченням безпеки спецслужбовців.



У 2019 році Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон, який перезавантажує НАЗК та, зокрема, відкриває декларації працівників СБУ.