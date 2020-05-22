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Никакого бизнеса, только служба: в СБУ ответили на обвинения Баканова

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У Ивана Баканова нет бизнеса в Испании - СБУ
Голова СБУ Іван Баканов / Liga.net

В СБУ заявили, что испанская компания, в которой руководящую должность занимал Иван Баканов, остановила деятельность еще в 2019 году. Ранее о том, что глава СБУ до сих пор руководит компанией Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada говорилось в расследовании "Схем".

Іспанський бізнес Баканова: позиція СБУ

У СБУ підтверджують, що до кар'єри у Службі безпеки Баканов успішно займався бізнесом, зокрема, за кордоном. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Актуально Іспанська таємниця Баканова: голова СБУ керує іноземною фірмою, – "Схеми"

Дотримуючись закону, Іван Баканов не займається ніякою комерційною діяльністю з того часу, як був призначений на державну посаду,
– зазначили у СБУ.

У спецслужбі також зазначили, що інформація про офіційне припинення діяльності Nueva tierra verde sociedad limitada є у місцевому реєстрі юридичних осіб.

Що виявили у розслідуванні журналісти:

  • Про те, що Баканов значиться керівником фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Іспанії, розповіли журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" у розслідуванні "Засекреть мене, якщо зможеш: статки керівників СБУ та іспанська таємниця Баканова".
  • Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada ("Нова Зелена земля") зареєстрована у Жироні – це неподалік Барселони. І саме Іван Баканов значиться у документах фірми як керівник з 2015 року.
  • Неможливо встановити, чи дійсно фірма працює: вона не подає річні звіти. Саме тому навіть потрапила до списку порушників податкової інспекції Іспанії.
  • Однак "Схеми" запитали у Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона, а там підтвердили: фірма діюча, ліквідованою не вважається.
  • Українське законодавство не дозволяє очільнику СБУ бути керівником приватної юридичної особи.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Расследования Служба безопасности Украины Иван Баканов
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