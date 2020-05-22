Никакого бизнеса, только служба: в СБУ ответили на обвинения Баканова
В СБУ заявили, что испанская компания, в которой руководящую должность занимал Иван Баканов, остановила деятельность еще в 2019 году. Ранее о том, что глава СБУ до сих пор руководит компанией Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada говорилось в расследовании "Схем".
Іспанський бізнес Баканова: позиція СБУ
У СБУ підтверджують, що до кар'єри у Службі безпеки Баканов успішно займався бізнесом, зокрема, за кордоном. Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Актуально Іспанська таємниця Баканова: голова СБУ керує іноземною фірмою, – "Схеми"
Дотримуючись закону, Іван Баканов не займається ніякою комерційною діяльністю з того часу, як був призначений на державну посаду,
– зазначили у СБУ.
У спецслужбі також зазначили, що інформація про офіційне припинення діяльності Nueva tierra verde sociedad limitada є у місцевому реєстрі юридичних осіб.
Що виявили у розслідуванні журналісти:
- Про те, що Баканов значиться керівником фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Іспанії, розповіли журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" у розслідуванні "Засекреть мене, якщо зможеш: статки керівників СБУ та іспанська таємниця Баканова".
- Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada ("Нова Зелена земля") зареєстрована у Жироні – це неподалік Барселони. І саме Іван Баканов значиться у документах фірми як керівник з 2015 року.
- Неможливо встановити, чи дійсно фірма працює: вона не подає річні звіти. Саме тому навіть потрапила до списку порушників податкової інспекції Іспанії.
- Однак "Схеми" запитали у Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона, а там підтвердили: фірма діюча, ліквідованою не вважається.
- Українське законодавство не дозволяє очільнику СБУ бути керівником приватної юридичної особи.