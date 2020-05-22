Никакого бизнеса, только служба: в СБУ ответили на обвинения Баканова

В СБУ заявили, что испанская компания, в которой руководящую должность занимал Иван Баканов, остановила деятельность еще в 2019 году. Ранее о том, что глава СБУ до сих пор руководит компанией Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada говорилось в расследовании "Схем".

Іспанський бізнес Баканова: позиція СБУ

У СБУ підтверджують, що до кар'єри у Службі безпеки Баканов успішно займався бізнесом, зокрема, за кордоном. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Дотримуючись закону, Іван Баканов не займається ніякою комерційною діяльністю з того часу, як був призначений на державну посаду,

– зазначили у СБУ.

У спецслужбі також зазначили, що інформація про офіційне припинення діяльності Nueva tierra verde sociedad limitada є у місцевому реєстрі юридичних осіб.

Що виявили у розслідуванні журналісти: