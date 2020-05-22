Ніякого бізнесу, лише служба: у СБУ відповіли на звинувачення Баканову

У СБУ заявили, що іспанська компанія, у якій керівну посаду обіймав Іван Баканов, зупинила діяльність ще у 2019 році. Раніше про те, що глава СБУ досі керує компанією Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada мовилось у розслідуванні "Схем".

Іспанський бізнес Баканова: позиція СБУ

У СБУ підтверджують, що до кар'єри у Службі безпеки Баканов успішно займався бізнесом, зокрема, за кордоном. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Дотримуючись закону, Іван Баканов не займається ніякою комерційною діяльністю з того часу, як був призначений на державну посаду,

– зазначили у СБУ.

У спецслужбі також зазначили, що інформація про офіційне припинення діяльності Nueva tierra verde sociedad limitada є у місцевому реєстрі юридичних осіб.

Що виявили у розслідуванні журналісти: