Іспанська таємниця Баканова: голова СБУ керує іноземною фірмою, – "Схеми"

Іван Баканов керує Службою безпеки України, але не тільки – ще він є адміністратором фірми в Іспанії. Хоча це – безпосереднє порушення українського антикорупційного законодавства, яке забороняє держслужбовцям бути у складі керівних органів приватних структур.

Баканов керує фірмою в Іспанії, чим порушує закони України

Про те, що Баканов значиться керівником фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Іспанії, розповіли журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" у розслідуванні "Засекреть мене, якщо зможеш: статки керівників СБУ та іспанська таємниця Баканова".

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Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada ("Нова Зелена земля") зареєстрована у Жироні – це неподалік Барселони. І саме Іван Баканов значиться у документах фірми як administrador único з 2015 року. Це засвідчує реєстр юридичних осіб Іспанії.

Administrador único – одноосібний адміністратор, уповноважений на всі дії від імені фірми.

Що відомо про іспанську фірму, де адмініструє Баканов

Засновник – кіпрська компанія Davegra LTD.

Власник цієї кіпрської компанії – автор "Студії Квартал-95" Андрій Яковлєв.

Статутний капітал Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada – 3000 євро.

Спеціалізація – будівництво та операції з нерухомістю.

Що цікаво, неможливо встановити, чи дійсно фірма працює: вона не подає річні звіти. Саме тому навіть потрапила до списку порушників податкової інспекції Іспанії.

Однак "Схеми" запитали у Державному реєстрі юридичних осіб провінції Жирона, а там підтвердили: фірма діюча, ліквідованою не вважається.



Документи засвідчують, що Баканов – адміністратор іспанської фірми / Фото "Схем"

Чому ця інформація важлива для України

Українське законодавство не дозволяє очільнику СБУ бути керівником приватної юридичної особи.

Стаття 25 закону "Про запобігання корупції": державним службовцям заборонено "входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".

Порушення має документально підтвердити НАЗК, скласти адмінпротокол та направити його до суду,

– пояснив ситуацію юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

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Як реагують на скандальну інформацію в СБУ та сам Баканов

Як пишуть "Схеми", Іван Баканов відмовився від окремого інтерв’ю з цього приводу.

А от в СБУ відповіли на запит так:

"Задовго до призначення на посаду голови СБУ Іван Баканов успішно займався бізнесом. Зокрема, й за кордоном. Але він не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду ".

". "Компанія Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada офіційно призупинила свою діяльність у 2019 році, що відображено у відповідному реєстрі юридичних осіб".

Доказів того, що Баканов вийшов із керівного органу іспанської компанії, журналістам не надали.