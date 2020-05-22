Испанская тайна Баканова: глава СБУ руководит иностранной фирмой, – "Схемы"

Иван Баканов руководит Службой безопасности Украины, но не только – еще он является администратором фирмы в Испании. Хотя это – непосредственное нарушение украинского антикоррупционного законодательства, которое запрещает госслужащим быть в составе руководящих органов частных структур.

Баканов руководит фирмой в Испании, чем нарушает законы Украины

О том, что Баканов значится руководителем фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Испании, рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в расследовании " Засекреть меня, если сможешь: состояние руководителей СБУ и испанская тайна Баканова ".

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Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada ("Новая Зеленая земля") зарегистрирована в Жироне – это недалеко от Барселоны. И именно Иван Баканов значится в документах фирмы как administrador único с 2015 года. Это подтверждает реестр юридических лиц Испании.

Administrador único – единоличный администратор, уполномоченный на все действия от имени фирмы.

Что известно об испанской фирме, где администрирует Баканов

Основатель – кипрская компания Davegra LTD.

Владелец этой кипрской компании – автор "Студии Квартал-95" Андрей Яковлев.

Уставный капитал Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada – 3000 евро.

Специализация – строительство и операции с недвижимостью.

Что интересно, невозможно установить, действительно ли фирма работает: она не подает годовые отчеты. Именно поэтому даже попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании.

Однако "Схемы" спросили в Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона, а там подтвердили: фирма действующая, ликвидированной не считается.



Документы свидетельствуют, что Баканов – администратор испанской фирмы / Фото "Схем"

Почему эта информация важна для Украины

Украинское законодательство не позволяет руководителю СБУ быть руководителем частного юридического лица.

Статья 25 закона "О предупреждении коррупции": государственным служащим запрещено "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли".

Нарушение должно документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд,

– пояснил ситуацию юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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Как реагируют на скандальную информацию в СБУ и сам Баканов

Как пишут "Схемы", Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу.

А вот в СБУ ответили на запрос так:

"Задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Но он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность ".

"Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц".