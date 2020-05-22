Испанская тайна Баканова: глава СБУ руководит иностранной фирмой, – "Схемы"
Иван Баканов руководит Службой безопасности Украины, но не только – еще он является администратором фирмы в Испании. Хотя это – непосредственное нарушение украинского антикоррупционного законодательства, которое запрещает госслужащим быть в составе руководящих органов частных структур.
Баканов руководит фирмой в Испании, чем нарушает законы Украины
О том, что Баканов значится руководителем фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Испании, рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в расследовании "Засекреть меня, если сможешь: состояние руководителей СБУ и испанская тайна Баканова".
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Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada ("Новая Зеленая земля") зарегистрирована в Жироне – это недалеко от Барселоны. И именно Иван Баканов значится в документах фирмы как administrador único с 2015 года. Это подтверждает реестр юридических лиц Испании.
- Administrador único – единоличный администратор, уполномоченный на все действия от имени фирмы.
Что известно об испанской фирме, где администрирует Баканов
- Основатель – кипрская компания Davegra LTD.
- Владелец этой кипрской компании – автор "Студии Квартал-95" Андрей Яковлев.
- Уставный капитал Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada – 3000 евро.
- Специализация – строительство и операции с недвижимостью.
Что интересно, невозможно установить, действительно ли фирма работает: она не подает годовые отчеты. Именно поэтому даже попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании.
Однако "Схемы" спросили в Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона, а там подтвердили: фирма действующая, ликвидированной не считается.
Документы свидетельствуют, что Баканов – администратор испанской фирмы / Фото "Схем"
Почему эта информация важна для Украины
Украинское законодательство не позволяет руководителю СБУ быть руководителем частного юридического лица.
- Статья 25 закона "О предупреждении коррупции": государственным служащим запрещено "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли".
Нарушение должно документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд,
– пояснил ситуацию юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.
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Как реагируют на скандальную информацию в СБУ и сам Баканов
Как пишут "Схемы", Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу.
А вот в СБУ ответили на запрос так:
- "Задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Но он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность".
- "Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц".
Доказательств того, что Баканов вышел из руководящего органа испанской компании, журналистам не предоставили.