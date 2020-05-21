Вымышленные результаты: как Баканов украшает достижения СБУ

Служба безопасности Украины во главе с Иваном Баканов серьезно украшают результаты своего труда. Они хвастаются серьезными результатами, однако никаких подтверждений не оказывают.

Про "ефективність"СБУ на чолі з другом президента Іваном Бакановим – читайте в програмі "Право на гідність"на 24 каналі.

У попередній програмі Смерть реформи прокуратури: чому Венедіктова знищує те, що розпочав Зеленський

"Успішні"результати СБУ

У своєму звіті за 2019 рік служба хвалиться серйозними показники. Наприклад, вказано, що за матеріалами підрозділів боротьби з корупцією засуджено 472 особи.

Крім того, Голова СБУ Іван Баканов похвалився вже цьогорічними показниками. З його слів, за поданням СБУ – 255 службових осіб отримали підозри в корупційних злочинах, 83 чиновники звільнили з посад, а 80 осіб – засудили.



Іван Баканов / Фото "РБК-Україна"

Хто ці люди?

Ми звернулися до СБУ із запитанням, а хто ці люди з підозрами і хто злетів із посад? І найцікавіше – кого ж вони посадили. На наш запит замість 5 днів СБУ відповідало місяць.

"Безпека країни не любить піару", – казав Баканов перед верховною Радою. Не знаю, як безпека країни, а от він схоже піар дуже любить. При чому піар на вигаданих результатах.

У підсумку, через місяць СБУ спромоглося відповісти: ми не ведемо статистику, цифри знає або поліція, або прокуратура – у них і питайте. Навіть про вироки суду не розповіли, які за законом не можуть бути інформацією з обмеженим доступом.

Тобто у звіті показники пишуть, у Раді Баканов ними піариться, але обліку їх не ведуть і підтвердити свої ж слова жодним чином не можуть. Така відповідь дає всі підстави стверджувати, що або показники "зі стелі взяті", або СБУ просто соромно детальніше розповідати про свої "результати".

Я схиляюся до другого варіанту, з тієї причини, що знаю сміхотворно низький рівень антикорупціонерів зі СБУ.

Вигадані справи

В нас є десятки прикладів "ефективної" роботи антикорупціонерів зі СБУ. Саме тому вони соромляться повідомити, кого ж саме їм вдалося посадити.

► Наприклад, виправдали 2 прикордонників, яких СБУ взяли за хабар за перевезення через кордон цигарок. У суді стало відомо, що перевезенням цигарок вони не займалися і всю цю історію з працівниками СБУ просто вигадали.

► В іншій справі СБУ бере податківця, який нібито вимагав 30 тисяч гривень хабаря. Суд його виправдав, бо обвинувачення базувалися на показах свідків, які діяли за вказівками СБУшників.

► Так само суд став на бік голови сільради на Київщині, якого викрили на хабарі. Під час слухань з'ясувалося, що під час обшуку слідча СБУ забула в голови заготовлені завчасно протоколи обшуків і допитів.

Це бетонне свідчення фабрикації справи. Бо неможливо передбачити, які покази тобі дасть свідок до самого допиту. У підсумку, суд вирішив, що гроші голові сільради СБУшники просто підкинули.

Інструмент політичних переслідувань

Крім того, антикорупційні підрозділи СБУ часто використовують як інструмент політичних переслідувань. У квітні прогриміла новина про те, як СБУ спіймали на мільйонному хабарі заступника Кличка Миколу Поворозника.

У приміщенні КМДА провели обшуки, навіть посередника затримали. Проте самого Поворозника не затримували, і навіть підозру йому не вручили. Зате новина на всю країну гриміла про ефективність СБУ.



Микола Поворозник / Фото kyivcity.gov.ua

Пізніше мер Кличко публічно вимагав від СБУ або доказів, або вибачень. Очікувано, не отримав ні першого, ні другого.

Збитки державі

СБУ хвалиться, що за 2020 та 2019 роки не дозволило завдати державі збитків на суму понад 25 мільярдів гривень. Це серйозна сума, тому ми попросили в СБУ дати хоч якесь підтвердження. І знову відповідь ні про що – жодних деталей, проваджень, нічого.

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Також СБУ хвалиться, що відновила державну власність на суму понад 4 мільярди гривень. Ми знову офіційно зверталися до СБУ, і знову нуль доказів.

СБУ vs НАБУ

Для порівняння, коли НАБУ звітує по таких же показниках, то кожну цифру підтверджує детальною інформацією, або покликанням на ухвалу суду, або будь-яким іншим документом. Їх навіть просити про це не треба – уся інформація на сайті.



СБУ vs НАБУ / Колаж 24 каналу

Це природно, коли результати справжні – хочеться їх показати так, щоби ні в кого й сумніву не залишилося. Напрошується логічний висновок, що СБУ і його голова Баканов свої результати вигадують. Ну або, як мінімум, серйозно прикрашають.