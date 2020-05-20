Реформа СБУ откладывается: Рада отправила законопроект на доработку

Верховная Рада отправила в комитет на повторное первое чтение законопроект Зеленского №3196 "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины". Документ должен усовершенствовать организационно-правовые основы деятельности СБУ, то есть реформировать спецслужбу.

Свои голоса за решение отправить законопроект о реформировании СБУ на доработку отдали 287 народных депутатов, сообщает 24 канал. Ранее Консультативная миссия ЕС раскритиковала этот законопроект, потому что он предусматривает чрезвычайные полномочия СБУ.

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Что предусматривал законопроект об СБУ

СБУ будет осуществлять:

контрразведывательную деятельность;

управление рисками государственной безопасности;

оперативно-розыскную деятельность;

деятельность по обеспечению охраны государственной тайны;

досудебное расследование уголовных правонарушений, подготовка или совершение которых составляет угрозу государственной безопасности.

Заметим, что возложить на СБУ выполнение других функции можно только законом.

Зачем реформировать СБУ

Об этом говорят еще с 2016 года. Изменения необходимы, чтобы Украина вступила в Евросоюз и НАТО.

Законопроект необходим для повышения институциональной способности СБУ по обеспечению государственной безопасности.

Документ приводит законодательство Украины, регулирующее деятельность СБУ, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности.

Реформа предусматривает плавное сокращение и демилитаризацию СБУ. Численность сотрудников планируется уменьшить с 27 до 15 тысяч в 2027 году, а в особый период она может достигать 20 тысяч.

В новой структуре не будут предусмотрены главные управления "К" и КЗЭ, и СБУ не будет участвовать в досудебном расследовании коррупционных и экономических преступлений.

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Критика законопроекта

Консультативная миссия ЕС заявила о чрезвычайных полномочиях СБУ, особенно в части правоохранительного статуса и досудебного следствия. Это не только делает СБУ неэффективной, но и открывает возможности для злоупотреблений.

В действующем проекте мы видим нечеткое определение государственной безопасности, которое оставляет слишком много пространства для интерпретаций – особенно когда речь идет об экономических преступлениях и коррупции. Мы считаем, что СБУ должна прекратить активность в этих сферах,

– отметили в миссии.

Тем временем в НАТО заявили, что не воспринимают аргументы СБУ о необходимости расширить полномочия за рамки тех, что предусмотрены действующим Законом о нацбезопасности.