Реформа СБУ відкладається: Рада відправила на доопрацювання законопроєкт

Верховна Рада відправила до комітету на повторне перше читання законопроєкт Зеленського №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України". Документ мав удосконалити організаційно-правові засади діяльності СБУ, тобто реформувати спецслужбу.

Свої голоси за рішення відправити законопроєкт про реформування СБУ на доопрацювання віддали 287 народних депутатів, повідомляє 24 канал. Раніше Консультативна місія ЄС розкритикувала цей законопроєкт, бо він передбачає надзвичайні повноваження СБУ.

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Що передбачав законопроєкт про СБУ

СБУ здійснюватиме:

контррозвідувальну діяльність;

управління ризиками державної безпеки;

оперативно-розшукову діяльність;

діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;

досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.

Зауважмо, що покласти на СБУ виконання інших функцій можна лише законом.

Навіщо реформувати СБУ

Про це говорять ще з 2016 року. Зміні необхідні, щоб Україна вступила до Євросоюзу та НАТО.

Законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки.

Документ приводить законодавство України, що регулює діяльність СБУ, у відповідність із сучасними викликами, потенційними і реальними загрозами державній безпеці.

Реформа передбачає плавне скорочення і демілітаризацію СБУ. Чисельність співробітників планується зменшити з 27 до 15 тисяч у 2027 році, а в особливий період вона може досягати 20 тисяч.

У новій структурі не будуть передбачені головні управління "К" та КЗЕ, і СБУ не братиме участі у досудовому розслідуванні корупційних та економічних злочинів.

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Критика законопроєкту

Консультативна місія ЄС заявила про надзвичайні повноваження СБУ, особливо в частині правоохоронного статусу та досудового слідства. Це не лише робить СБУ неефективною, а й відкриває можливості для зловживань.

У чинному проєкті ми бачимо нечітке визначення державної безпеки, яке залишає забагато простору для інтерпретацій – особливо коли йдеться про економічні злочини та корупцію. Ми вважаємо, що СБУ повинна припинити активність у цих сферах,

– зазначили в місії.

Тим часом у НАТО заявили, що не сприймають аргументи СБУ про потребу розширити повноваження за межі тих, що передбачені чинним Законом про нацбезпеку.