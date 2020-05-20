Підписання "антиколомойського закону" та угоди з МВФ: Зеленський назвав дати

Президент Володимир Зеленський сподівається найближчим часом підписати банківський або так званий "антиколомойський закон". Опісля має відбутися підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Заява Зеленського про банківський закон

За словами Зеленского, банківський закон – остання умова для підписання угоди між Україною та МВФ. Про це він заявив на пресконференції з нагоди року перебування на посаді, передає 24 канал.

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Банківський закон до мене надійде завтра (21 травня) або післязавтра (22 травня), можливо, сьогодні (20 травня),

– зауважив президент.

Він додав, що саме підписання меморандуму з МВФ може відбутися в травні.

Як відбувалося ухвалення "антиколомойського закону"

Його Верховна Рада підтримала ще 13 травня. За проголосували 270 народних обранців. У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня.

Цікаво, що перед другим читанням нардепи подали понад 16 тисяч правок. Але з них профільний комітет Ради врахував лише 300 технічних. Водночас, зміст законопроєкту не змінився. Крім того, для скорочення процедури розгляду Рада змінила свій регламент. Це згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Після ухвалення законопроєкту народні депутати Антон Поляков та Олександр Дубінський ("Слуга народу") зареєстрували проєкти постанов про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Тому спікер Дмитро Разумков, а також президент Володимир Зеленський не могли підписати законопроєкт без розгляду та скасування парламентом цієї постанови.

Але 19 травня Рада не підтримала інціативи Полякова та Дубінського. І таким чином розблокувала підписання документу.

"Антиколомойський законопроєкт": у чому його суть

Повна назва документу – "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Він отримав номер 2571-д.

Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.

Ключовим пунктом "антиколомойського" законопроєкту є те, що колишні власники чи власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію лише грошима.

Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації. Втім гроші ексвласнику таки будуть компенсовані, якщо порушення буде доведено.

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Співпраця України з МВФ: коротко

МВФ та Україна обговорюють іншу програму фінансування через кризову ситуацію. Програма EFF спочатку передбачала 5,5 мільярда доларів кредиту.

Потім мовилося про 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021.

Програма standby, яку обговорюють зараз, передбачає 5 мільярдів доларів на 18 місяців. Тобто сума, яку отримає Україна впродовж наступних 1,5 роки, не змінюється. Проте загальна сума буде суттєво меншою.

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