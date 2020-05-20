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Подписание "антиколомойского закона" и соглашения с МВФ: Зеленский назвал даты

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Getty Images

Президент Владимир Зеленский надеется в ближайшее время подписать банковский или так называемый "антиколомойский закон". После должно состояться подписание соглашения с Международным валютным фондом.

Заявление Зеленского о банковском законе

По словам Зеленского, банковский закон – последнее условие для подписания соглашения между Украиной и МВФ. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю года пребывания на должности, передает 24 канал.

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Банковский закон ко мне поступит завтра (21 мая) или послезавтра (22 мая), возможно, сегодня (20 мая),
– отметил президент.

Он добавил, что само подписание меморандума с МВФ может состояться в мае.

Как происходило принятие "антиколомойского закона"

Его Верховная Рада поддержала еще 13 мая. За проголосовали 270 народных избранников. В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля.

Интересно, что перед вторым чтением нардепы подали более 16 тысяч поправок. Но из них профильный комитет Рады учел лишь 300 технических. В то же время, содержание законопроекта не изменилось. Кроме того, для сокращения процедуры рассмотрения Рада изменила свой регламент. Это впоследствии позволило сократить количество поправок до 200.

После принятия законопроекта народные депутаты Антон Поляков и Александр Дубинский ("Слуга народа") зарегистрировали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках.

Поэтому спикер Дмитрий Разумков, а также президент Владимир Зеленский не могли подписать законопроект без рассмотрения и отмены парламентом этого постановления.

Но 19 мая Рада не поддержала инциативу Полякова и Дубинского. И таким образом разблокировала подписание документа.

"Антиколомойский законопроект": в чем его суть

  • Полное название документа – "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он получил номер 2571-д.
  • Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.
  • Ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что бывшие владельцы или собственники банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.
  • То есть законопроект фактически исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации.
  • Впрочем деньги бывшему владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Президент Украины Владимир Зеленский МВФ Законодательство Банки Игорь Коломойский Новости Украины Новости политики
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