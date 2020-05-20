Подписание "антиколомойского закона" и соглашения с МВФ: Зеленский назвал даты
Президент Владимир Зеленский надеется в ближайшее время подписать банковский или так называемый "антиколомойский закон". После должно состояться подписание соглашения с Международным валютным фондом.
Заявление Зеленского о банковском законе
По словам Зеленского, банковский закон – последнее условие для подписания соглашения между Украиной и МВФ. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю года пребывания на должности, передает 24 канал.
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Банковский закон ко мне поступит завтра (21 мая) или послезавтра (22 мая), возможно, сегодня (20 мая),
– отметил президент.
Он добавил, что само подписание меморандума с МВФ может состояться в мае.
Как происходило принятие "антиколомойского закона"
Его Верховная Рада поддержала еще 13 мая. За проголосовали 270 народных избранников. В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля.
Интересно, что перед вторым чтением нардепы подали более 16 тысяч поправок. Но из них профильный комитет Рады учел лишь 300 технических. В то же время, содержание законопроекта не изменилось. Кроме того, для сокращения процедуры рассмотрения Рада изменила свой регламент. Это впоследствии позволило сократить количество поправок до 200.
После принятия законопроекта народные депутаты Антон Поляков и Александр Дубинский ("Слуга народа") зарегистрировали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках.
Поэтому спикер Дмитрий Разумков, а также президент Владимир Зеленский не могли подписать законопроект без рассмотрения и отмены парламентом этого постановления.
Но 19 мая Рада не поддержала инциативу Полякова и Дубинского. И таким образом разблокировала подписание документа.
"Антиколомойский законопроект": в чем его суть
- Полное название документа – "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он получил номер 2571-д.
- Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.
- Ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что бывшие владельцы или собственники банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.
- То есть законопроект фактически исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации.
- Впрочем деньги бывшему владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.