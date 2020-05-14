Працюють на ворога: понад 1 600 СБУшників зрадили присягу

Серед співробітників СБУ виявили понад півтори тисячі зрадників з 2014 року. Усі вони причетні до злочинів проти нацбезпеки України.

У співпраці з ворогом за останні 6 років викрили 1 639 співробітників Служби безпеки України. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також ДБР затримала підполковника СБУ: його підозрюють у фінансуванні тероризму

Слідство щодо порушників присяги

У 23 кримінальних провадженнях проводили розслідування щодо 26 осіб.

Наразі слідство триває всього щодо 6 осіб.

5 порушників присяги оголошені в розшук.

Лише 3 ексспівробітників СБУ отримали вироки: 2 – засуджені, 1 – звільнений від кримінальної відповідальності.

Найвідоміші випадки співпраці з ворогом