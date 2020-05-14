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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Працюють на ворога: понад 1 600 СБУшників зрадили присягу

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Скільки зрадників у СБУ виявили з 2014 по 2020
1 639 осіб порушили присягу у лавах СБУ / Zik.ua

Серед співробітників СБУ виявили понад півтори тисячі зрадників з 2014 року. Усі вони причетні до злочинів проти нацбезпеки України.

У співпраці з ворогом за останні 6 років викрили 1 639 співробітників Служби безпеки України. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Слідство щодо порушників присяги

  • У 23 кримінальних провадженнях проводили розслідування щодо 26 осіб.
  • Наразі слідство триває всього щодо 6 осіб.
  • 5 порушників присяги оголошені в розшук.
  • Лише 3 ексспівробітників СБУ отримали вироки: 2 – засуджені, 1 – звільнений від кримінальної відповідальності.

Найвідоміші випадки співпраці з ворогом

  • Генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов – затриманий 14 квітня 2020 року. Служба безпеки України підозрює, що він був прихованим агентом ФСБ Росії. Шайтанов, заявляють у СБУ, планував вбивство чеченського добровольця Адама Осмаєва, а також низку терактів на українській території.
  • Екскомандир донецького спецназу Олександр Ходаковський: був головою "служби безпеки" так званої "ДНР", керівником так званих "Патріотичних сил Донбасу".
  • Експолковник СБУ Леонід Пасічник: з 9 жовтня 2014 року очолював спецслужбу – "міністерство держбезпеки ЛНР". З 2017 року він голова так званої "ЛНР".
Автор: Ірина Пундор
Теги: Окуповані території Україна – Росія Новини України Новини політики Кримінальні новини Розслідування СБУ
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