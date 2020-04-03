ДБР затримала підполковника СБУ: його підозрюють у фінансуванні тероризму

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали одного зі старших офіцерів СБУ та його спільника. Обидвох підозрюють у сприянні фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі.

Як повідомляє пресслужба ДБР, зловмисником виявився старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління СБУ у Волинській області. Він мав звання підполковника.

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За попередньою інформацією, чоловік систематично надавав хабарі військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в зоні ООС. Просив зловмисник у військових не перешкоджати незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.

3 квітня 2020 року після надання чергової частини хабаря – 28 тисяч гривень – офіцера СБУ та його спільника затримали. У них вилучили 6 мільйонів 400 тисяч російських рублів. За курсом НБУ це становить майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ці гроші зловмисники намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.

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За цією справою слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі".

У разі доведення вини силовику та його спільнику загрожує:

позбавлення волі на строк від 10 до 12 років,

позбавлення права обіймати посади в структурі СБУ або займатися правоохоронною діяльністю терміном до 3 років,

конфіскація майна.

Затримували зловмисників слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура об’єднаних сил. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки СБУ.

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