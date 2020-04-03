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      ДБР затримала підполковника СБУ: його підозрюють у фінансуванні тероризму

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      Фінансування тероризму в особливо великих розмірах: ДБР затримало підполковника СБУ / Пресслужба ДБР

      Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали одного зі старших офіцерів СБУ та його спільника. Обидвох підозрюють у сприянні фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі.

      Як повідомляє пресслужба ДБР, зловмисником виявився старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління СБУ у Волинській області. Він мав звання підполковника.

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      За попередньою інформацією, чоловік систематично надавав хабарі військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в зоні ООС. Просив зловмисник у військових не перешкоджати незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.

      3 квітня 2020 року після надання чергової частини хабаря – 28 тисяч гривень – офіцера СБУ та його спільника затримали. У них вилучили 6 мільйонів 400 тисяч російських рублів. За курсом НБУ це становить майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ці гроші зловмисники намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.

      Затримали підполковника СБУ, коли він давав чергову частину хабара

      За цією справою слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі".

      У разі доведення вини силовику та його спільнику загрожує:

      • позбавлення волі на строк від 10 до 12 років,
      • позбавлення права обіймати посади в структурі СБУ або займатися правоохоронною діяльністю терміном до 3 років,
      • конфіскація майна.

      Затримували зловмисників слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура об’єднаних сил. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки СБУ.

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      До слова, нещодавно СБУ затримала високопосадовця з одного з міністерств. Чиновник надсилав таємну документацію електронною поштою щодо заходів Міноборони на сході України, у морях та Керченській протоці. Зливачем" інформації виявився держсекретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак. 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі СБУ Державне бюро розслідувань
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