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      ГБР задержала подполковника СБУ: его подозревают в финансировании терроризма

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      Финансирование терроризма в особо крупных размерах: ГБР задержало подполковника СБУ / Пресс-служба ГБР

      Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одного из старших офицеров СБУ и его сообщника. Оба подозреваются в содействии финансированию терроризма в особо крупном размере.

      Как сообщает пресс служба ГБР, злоумышленником оказался старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления СБУ в Волынской области. Он имел звание подполковника.

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      По предварительной информации, мужчина систематически давал взятки военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в зоне ООС. Просил злоумышленник у военных не препятствовать незаконному перемещению наличных через линию разграничения.

      3 апреля 2020 года после предоставления очередной части взятки – 28 тысяч гривен – офицера СБУ и его сообщника задержали. У них изъяли 6 миллионов 400 тысяч российских рублей. По курсу НБУ это составляет почти 2 миллиона 300 тысяч гривен. Эти деньги злоумышленники пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

      По этому делу следователи уже открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса "Содействие финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

      В случае доказательства вины силовику и его сообщнику грозит:

      • лишения свободы на срок от 10 до 12 лет,
      • лишение права занимать должности в структуре СБУ или заниматься правоохранительной деятельностью сроком до 3 лет,
      • конфискация имущества.

      Задерживали злоумышленников следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение – Управление внутренней безопасности СБУ.

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      К слову, недавно СБУ задержала чиновника с одного из министерств. Чиновник посылал тайную документацию по электронной почте о мерах Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе. Сливал информацию госсекретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе СБУ Государственное бюро расследований
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