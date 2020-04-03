ГБР задержала подполковника СБУ: его подозревают в финансировании терроризма

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одного из старших офицеров СБУ и его сообщника. Оба подозреваются в содействии финансированию терроризма в особо крупном размере.

Как сообщает пресс служба ГБР, злоумышленником оказался старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления СБУ в Волынской области. Он имел звание подполковника.

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По предварительной информации, мужчина систематически давал взятки военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в зоне ООС. Просил злоумышленник у военных не препятствовать незаконному перемещению наличных через линию разграничения.

3 апреля 2020 года после предоставления очередной части взятки – 28 тысяч гривен – офицера СБУ и его сообщника задержали. У них изъяли 6 миллионов 400 тысяч российских рублей. По курсу НБУ это составляет почти 2 миллиона 300 тысяч гривен. Эти деньги злоумышленники пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Задержали подполковника СБУ, когда он давал очередную часть взятки Задержали подполковника СБУ, когда он давал очередную часть взятки

По этому делу следователи уже открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса "Содействие финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

В случае доказательства вины силовику и его сообщнику грозит:

лишения свободы на срок от 10 до 12 лет,

лишение права занимать должности в структуре СБУ или заниматься правоохранительной деятельностью сроком до 3 лет,

конфискация имущества.

Задерживали злоумышленников следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение – Управление внутренней безопасности СБУ.

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К слову, недавно СБУ задержала чиновника с одного из министерств. Чиновник посылал тайную документацию по электронной почте о мерах Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе. Сливал информацию госсекретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак.