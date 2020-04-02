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      Топ-чиновник одного из министерств незаконно передавал секретные документы

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      Оперативники затримали високопосадовця з міністерства / Пресслужба СБУ

      СБУ задержала чиновника из одного из министерств. Чиновник посылал тайную документацию по электронной почте неизвестным лицам.

      Кому мужчина "сливал" тайные документы – пока неизвестно, сообщают в пресс-центре СБУ.

      К теме СБУ разоблачила бывшего работника МВД в госизмене

      Документ касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе,
      – говорится в сообщении.

      В рабочем кабинете и в доме госслужащего оперативники провели обыск: изъяли мобильный телефон и электронный планшет. На устройстве обнаружили документы с грифом "Для служебного пользования". Сейчас продолжаются следственные действия.


      Оперативники провели обыск по месту жительства / фото пресс-службы СБУ


      На планшете чиновника нашли тайные документы / Фото пресс-службы СБУ


      Следственные действия продолжаются / фото пресс-службы СБУ

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины СБУ
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