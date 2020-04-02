15:36
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Топ-чиновник одного з міністерств незаконно передавав таємні документи

      -
      Оперативники затримали високопосадовця з міністерства / Пресслужба СБУ

      СБУ затримала високопосадовця з одного з міністерств. Чиновник надсилав таємну документацію електронною поштою невідомим особам.

      Кому чоловік "зливав" таємні документи – наразі невідомо, повідомляють у пресцентрі СБУ.

      До теми СБУ викрила колишнього працівника МВС на держзраді

      Документ стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці,
      – йдеться у повідомленні.

      У робочому кабінеті та у будинку держслужбовця оперативники провели обшук: вилучили мобільний телефон і електронний планшет. На пристрої виявили документи з грифом "Для службового користування". Наразі тривають слідчі дії.


      Оперативники провели обшук за місцем проживання / Фото пресслужби СБУ


      На планшеті чиновника знайшли таємні документи / Фото пресслужби СБУ


      Слідчі дії тривають / Фото пресслужби СБУ

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України СБУ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 4001
      сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      Лікування 499822
      сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
      Лікування 140297
      сьогодні , 12:33 Українка, яка обслуговувала хворих коронавірусом в Італії, приховала це на кордоні
      Новини України 2961
      сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
      Лікування 165608
      сьогодні , 11:27 У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня
      Новини світу 3830
      сьогодні , 09:59 У Збройних силах зафіксували перший випадок коронавірусу
      Новини України 2515
      сьогодні , 09:34 Люди вірять, що ми всі можемо загинути, – розмова із відомим соціологом
      Новини України 3081
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 07:20 Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом
      Анатолій Максимов
      Залиште відгук