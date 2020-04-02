Топ-чиновник одного з міністерств незаконно передавав таємні документи
СБУ затримала високопосадовця з одного з міністерств. Чиновник надсилав таємну документацію електронною поштою невідомим особам.
Кому чоловік "зливав" таємні документи – наразі невідомо, повідомляють у пресцентрі СБУ.
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Документ стосується комплексу заходів Міністерства оборони України, прикордонних, правоохоронних та інших органів державної влади щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці,
– йдеться у повідомленні.
У робочому кабінеті та у будинку держслужбовця оперативники провели обшук: вилучили мобільний телефон і електронний планшет. На пристрої виявили документи з грифом "Для службового користування". Наразі тривають слідчі дії.
Оперативники провели обшук за місцем проживання / Фото пресслужби СБУ
На планшеті чиновника знайшли таємні документи / Фото пресслужби СБУ
Слідчі дії тривають / Фото пресслужби СБУ
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