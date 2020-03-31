ФСБ попыталась завербовать высокопоставленного украинского военнослужащего: видео

Военная контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки ФСБ России украинских моряков. В частности, российские спецслужбы заинтересовал чиновник Военно-морских сил Украины.

Оперативники обнаружили, что военнослужащий поддерживает контакты с сотрудниками российской ФСБ, информирует пресс-служба СБУ.

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В частности, в кругу общения высокопоставленного военного – бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима и Дмитрий Пилипченко. Они во время аннексии Крыма Россией в 2014 году перешли на российскую сторону. Предложение перейти на сторону врага поступило военнослужащему еще в 2014 году. Его просили помочь в захвате Академии ВМС ВСУ в Севастополе. Он тогда отказался.

В Украине он был назначен заместителем командующего Военно-морских сил ВСУ. Военнослужащий имел доступ к секретной информации, однако не прерывал общения с врагами и даже встречался с ними лично в Крыму.

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От украинского военнослужащего сотрудники ФСБ получали информацию об уровне финансового и материального обеспечения украинских моряков, а также сведения о конкретных должностных лицах Командование ВМС Вооруженных сил Украины.

В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершение высокопоставленным офицером ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предотвращены потенциальные негативные последствия для национальной безопасности.

За сотрудничество с врагом мужчине грозит запрет на допуск к государственной тайне и увольнение с военной службы.

Смотрите видео с задержанным военнослужащим: