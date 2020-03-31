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      ФСБ попыталась завербовать высокопоставленного украинского военнослужащего: видео

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      Военнослужащего ВМС ВСУ вербовали еще в 2014 году / Український тиждень

      Военная контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки ФСБ России украинских моряков. В частности, российские спецслужбы заинтересовал чиновник Военно-морских сил Украины.

      Оперативники обнаружили, что военнослужащий поддерживает контакты с сотрудниками российской ФСБ, информирует пресс-служба СБУ.

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      В частности, в кругу общения высокопоставленного военного – бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима и Дмитрий Пилипченко. Они во время аннексии Крыма Россией в 2014 году перешли на российскую сторону. Предложение перейти на сторону врага поступило военнослужащему еще в 2014 году. Его просили помочь в захвате Академии ВМС ВСУ в Севастополе. Он тогда отказался.

      В Украине он был назначен заместителем командующего Военно-морских сил ВСУ. Военнослужащий имел доступ к секретной информации, однако не прерывал общения с врагами и даже встречался с ними лично в Крыму.

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      От украинского военнослужащего сотрудники ФСБ получали информацию об уровне финансового и материального обеспечения украинских моряков, а также сведения о конкретных должностных лицах Командование ВМС Вооруженных сил Украины.

      В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершение высокопоставленным офицером ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предотвращены  потенциальные негативные последствия для национальной безопасности.

      За сотрудничество с врагом мужчине грозит запрет на допуск к государственной тайне и увольнение с военной службы.

      Смотрите видео с задержанным военнослужащим:

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма СБУ ФСБ Вооруженные силы Украины
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