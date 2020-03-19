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      Россиянин пытался устроиться в Нацгвардию Украины

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      Гражданин России пытался устроиться на службу в Национальную гвардию Украины. СБУ обнаружила связи потенциального кандидата в нацгвардейцы с правоохранительными органами России.

      Уроженец Славутича среднее образование получил в России, где и отслужил в армии. Мужчина участвовал в боевых действиях на Кавказе, сообщили в пресс-службе СБУ.

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      Впоследствии россиянин вернулся в Украину и попытался заключить контракт нацгвардейца. При этом мужчина не сообщил о наличии российского паспорта.

      В января 2020 года он обратился к Нацгвардии с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений. Этот спецраздел систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил,
      – сообщили в СБУ.

      Оперативники обнаружили, что у него есть связи с российскими правоохранителями, в частности теми, которые находятся на оккупированных территориях. Сейчас СБУ проверяет, не является ли задержанный российским военным разведчиком.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Нацгвардія Новости России Оккупированные территории СБУ
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