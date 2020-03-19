Росіянин намагався влаштуватись у Нацгвардію України

Громадянин Росії спробував влаштуватись на службу в Національну гвардію України. СБУ виявила зв’язки потенційного кандидата в нацгвардійці з правоохоронними органами Росії.

Уродженець Славутича середню освіту здобув в Росії, де й відслужив в армії. Чоловік брав участь у бойових діях на Кавказі, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Згодом росіянин повернувся в Україну і спробував укласти контракт нацгвардійця. При цьому чоловік не повідомив про наявність російського паспорта.

У січні 2020 року він звернувся до Нацгвардії з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів. Цей спецрозділ систематично виконує завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил,

– повідомили в СБУ.

Оперативники виявили, що у нього є зв’язки з російськими правоохоронцями, зокрема тими, що перебувають на окупованих територіях. Наразі СБУ перевіряє, чи затриманий не є російським військовим розвідником.