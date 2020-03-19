Росіяни сподіваються, що через коронавірус проти них скасують санкції: реакція України

У Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції. У Міністерстві закордонних справ України одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.

Любов до "обнулення" у Росії

"Обнуливши" Володимира Путіна, у російському парламенті захотіли "обнулити" і економічні санкції, які були запроваджені проти Росії через анексію Криму і війну на Донбасі.

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Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов подав таку ідею під соусом "необхідності скасування усіх на світі санкцій". Винятком, на його думку, можуть бути лише санкції Радбезу ООН.

"Коронавірус, падіння попиту на енергоносії і коливання валютних курсів провокують довготривалі ризики входження людства в затяжну світову рецесію", – заявив Косачов. Про це повідомляє Интерфакс.

Він навіть пригрозив Заходу, який "шукає вигоду лише для себе", масштабною економічною кризою, яка не омине жодну країну.

Нинішня криза дає унікальний шанс розірвати порочне замкнене коло, коли санкції вводять у надії на їхню політичну результативність. Потім не відбувається нічого, крім взаємних економічних втрат,

– переконаний російський депутат.

Головне при скасуванні санкцій, як каже Косачов, "не вдаватися у передісторію". Звичайно ж, ніхто не скасовуватиме санкцій проти Росії, згадуючи, як вона анексувала Крим і вбила близько 15 тисяч українців на Донбасі.

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Що про це кажуть в Україні

На таке російська нахабство у день "офіційної" анексії українського Криму одразу ж відреагували у Міністерстві закордонних справ України.

Там нагадали Косачову, що можливість "обнулити" санкції саме у руках Росії. Для цього лише необхідно забратися з українських територій Криму і Донбасу.

Вкотре наголошуємо, що санкції проти Росії є відповіддю міжнародної спільноти на порушення нею принципів міжнародного права – недоторканності міжнародно визнаних кордонів, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і, насамперед, агресію Росії проти України, яка триває досі,

– наголосили в МЗС.

Там також підкреслили, що санкції є ключовим інструментом приборкання держави-агресора, яка і далі не демонструє бажання дотримуватися міжнародного права.

"Світ дійсно повинен об'єднатися у боротьбі з коронавірусом, проте така боротьба не має бути приводом для ігнорування або безкарності агресії Росії проти України, яка нині триває", – наголосила речниця МЗС Катерина Зеленко.

Що відомо про санкції проти Росії?Перші санкції світова спільнота ввела проти Росії у 2014 році через анексію Криму. Згодом вони були розширені через російське вторгнення на Донбас.



Після цього міжнародні санкції постійно розширювалися через загострення бойових в Україні, будівництво "Північного потоку-2", спробу вбивства Сергія Скрипаля тощо.