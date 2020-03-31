ФСБ спробувала завербувати високопоставленого українського військовослужбовця: відео

Військова контррозвідка СБУ викрила спробу вербування ФСБ Росії українських моряків. Зокрема, російські спецслужби зацікавив високопосадовець Військово-морських сил України.

Оперативники виявили, що військовослужбовець підтримує контакти зі співробітниками російського ФСБ, інформує пресслужба СБУ.

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Зокрема у колі спілкування високопоставленого військового – колишні військовослужбовці СБУ Андрій Гапоненко, Петро Зима та Дмитро Пилипченко. Вони під час анексії Криму Росією у 2014 році перейшли на російський бік. Пропозиція перейти на бік ворога надійшла військовослужбовцю ще у 2014 році. Його просили посприяти захопленню Академії ВМС ЗСУ в Севастополі. Чоловік тоді відмовився.

В Україні він був призначений заступником командувача Військово-морських сил ЗСУ. Військовослужбовець мав доступ до секретної інформації, проте не переривав спілкування з ворогами і навіть зустрічався з ними особисто у Криму.

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Від українського військовослужбовця співробітники ФСБ отримували інформацію про рівень фінансового і матеріального забезпечення українських моряків, а також відомості про конкретних посадових осіб Командування ВМС Збройних сил України.

За співпрацю з ворогом чоловікові загрожує скасування допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби.



Дивіться відео з затриманим військовослужбовцем: