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Работают на врага: более 1 600 СБУшников предали присягу

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1 639 человек нарушили присягу в рядах СБУ
1 639 человек нарушили присягу в рядах СБУ / Zik.ua

Среди сотрудников СБУ обнаружили более полутора тысяч предателей с 2014 года. Все они причастны к преступлениям против нацбезопасности Украины.

В сотрудничестве с врагом за последние 6 лет разоблачили 1 639 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Следствие в отношении нарушителей присяги

  • В 23 уголовных процессах проводили расследование в отношении 26 человек.
  • На данный момент следствие продолжается относительно 6 человек.
  • 5 нарушителей присяги объявлены в розыск.
  • Лишь 3 экс-сотрудников СБУ получили приговоры: 2 – осужденные, 1 – освобожден от уголовной ответственности.

Самые известные случаи сотрудничества с врагом

  • Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов – задержан 14 апреля 2020 года. Служба безопасности Украины подозревает, что он был скрытым агентом ФСБ России. Шайтанов, заявляют в СБУ, планировал убийство чеченского добровольца Адама Осмаева, а также ряд терактов на украинской территории.
  • Экс-командир донецкого спецназа Александр Ходаковский: был главой "Службы безопасности" так называемой "ДНР", руководителем так называемых "патриотических сил Донбасса".
  • Экс-полковник СБУ Леонид Пасечник: с 9 октября 2014 года возглавлял спецслужбу – "министерство госбезопасности ЛНР". С 2017 года он глава так называемой "ЛНР".

 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Новости Украины Оккупированные территории Украина – Россия Криминальные новости Расследования СБУ
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