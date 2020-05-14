Работают на врага: более 1 600 СБУшников предали присягу

Среди сотрудников СБУ обнаружили более полутора тысяч предателей с 2014 года. Все они причастны к преступлениям против нацбезопасности Украины.

В сотрудничестве с врагом за последние 6 лет разоблачили 1 639 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Следствие в отношении нарушителей присяги

В 23 уголовных процессах проводили расследование в отношении 26 человек.

На данный момент следствие продолжается относительно 6 человек.

5 нарушителей присяги объявлены в розыск.

Лишь 3 экс-сотрудников СБУ получили приговоры: 2 – осужденные, 1 – освобожден от уголовной ответственности.

Самые известные случаи сотрудничества с врагом