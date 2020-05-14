Работают на врага: более 1 600 СБУшников предали присягу
Среди сотрудников СБУ обнаружили более полутора тысяч предателей с 2014 года. Все они причастны к преступлениям против нацбезопасности Украины.
В сотрудничестве с врагом за последние 6 лет разоблачили 1 639 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Читайте также ГБР задержала подполковника СБУ: его подозревают в финансировании терроризма
Следствие в отношении нарушителей присяги
- В 23 уголовных процессах проводили расследование в отношении 26 человек.
- На данный момент следствие продолжается относительно 6 человек.
- 5 нарушителей присяги объявлены в розыск.
- Лишь 3 экс-сотрудников СБУ получили приговоры: 2 – осужденные, 1 – освобожден от уголовной ответственности.
Самые известные случаи сотрудничества с врагом
- Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов – задержан 14 апреля 2020 года. Служба безопасности Украины подозревает, что он был скрытым агентом ФСБ России. Шайтанов, заявляют в СБУ, планировал убийство чеченского добровольца Адама Осмаева, а также ряд терактов на украинской территории.
- Экс-командир донецкого спецназа Александр Ходаковский: был главой "Службы безопасности" так называемой "ДНР", руководителем так называемых "патриотических сил Донбасса".
- Экс-полковник СБУ Леонид Пасечник: с 9 октября 2014 года возглавлял спецслужбу – "министерство госбезопасности ЛНР". С 2017 года он глава так называемой "ЛНР".
Комментарии
Читайте также
сегодня , 15:17 Спрятать миллионы у детей чиновников: анализ противоречивого законопроекта
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии