Без каблуков, но с мейкапом: китайский фермер покорил соцсети странными образами
В китайском горном поселке 21-летний парень осуществил свою мечту. Он устроил себе подиум прямо в горах. А образы создает из подручных средств.
Лу Кай-ганг с детства интересовался модой. Но у семьи не было денег для того, чтобы отправить его на обучение. Юноша не сдался и решил сам создавать себе платья, передает South China Morning Post.
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Он вдохновлялся примером французских, итальянских, британских и американских модных домов. Для платьев использовал подручные материалы: брезент, пленку, листья, траву.
Видео со своих импровизированных показов начал выкладывать в сети Тикток и YouTube. Первые ролики не привлекли внимания пользователей. Тогда парень начал добавлять к своим образам еще и мейкап. И к нему пришел настоящий успех.
Сейчас у Лу сотни тысяч подписчиков. А парень надеется, что сможет выйти на настоящий подиум.
Когда я был в 5 или 6 классе, я узнал о моде. Я смотрел показы по телевидению. Я не знал слова подиум, думал это называется сцена. Тогда я сказал себе, когда я вырасту, я выйду на сцену и стану супермоделью,
– поделился фермер-модель Лу Кайганг.
Смотрите видео с горного подиума фермера: