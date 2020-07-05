Без підборів, але з мейкапом: китайський фермер підкорив соцмережі дивними образами
У китайському гірському селищі 21-річний хлопець здійснив свою мрію. Він влаштував собі подіум просто в горах. А образи створює із підручних засобів.
Лу Кай-ганг із дитинства цікавився модою. Але в родини не було грошей для того, аби відправити його на навчання. Юнак не здався і вирішив сам створювати собі сукні, передає South China Morning Post.
Цікаво Андре Тан показав трендові сукні цього сезону: Спалюємо все, що не потрапило в список
Він надихався прикладом французьких, італійських, британських та американських модних будинків. Для суконь використовував підручні матеріали: брезент, плівку, листя, траву.
Китайський фермер / Фото Naver
Сільська супермодель / Фото Naver
Хлопець створює незвичні образи / Фото Naver
Зараз у Лу сотні тисяч підписників. А хлопець сподівається, що свого часу зможе вийти на справжній подіум.
Коли я був у 5 чи 6 класі, я дізнався про моду. Я дивився покази по телебаченню. Я не знав слова подіум, думав це називається сцена. Тоді я сказав собі, коли я виросту, я вийду на сцену і стану супермоделлю,
– поділився фермер-модель Лу Кайганг.
Свої костюми робить із підручних матеріалів / Фото Naver
Хлопець колись сподівається вийти на справжній подіум /Фото Naver
Дивіться відео з гірського подіуму фермера: