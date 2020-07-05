У китайському гірському селищі 21-річний хлопець здійснив свою мрію. Він влаштував собі подіум просто в горах. А образи створює із підручних засобів.

Лу Кай-ганг із дитинства цікавився модою. Але в родини не було грошей для того, аби відправити його на навчання. Юнак не здався і вирішив сам створювати собі сукні, передає South China Morning Post.

Цікаво Андре Тан показав трендові сукні цього сезону: Спалюємо все, що не потрапило в список

Він надихався прикладом французьких, італійських, британських та американських модних будинків. Для суконь використовував підручні матеріали: брезент, плівку, листя, траву.



Китайський фермер / Фото Naver



Сільська супермодель / Фото Naver

Відео зі своїх імпровізованих показів почав викладати в мережі ТікТоk та YouTube. Перші ролики не привернули уваги користувачів. Тоді хлопець почав додавати до своїх образів ще й мейкап. І до нього прийшов справжній успіх.



Хлопець створює незвичні образи / Фото Naver

Зараз у Лу сотні тисяч підписників. А хлопець сподівається, що свого часу зможе вийти на справжній подіум.

Коли я був у 5 чи 6 класі, я дізнався про моду. Я дивився покази по телебаченню. Я не знав слова подіум, думав це називається сцена. Тоді я сказав собі, коли я виросту, я вийду на сцену і стану супермоделлю,

– поділився фермер-модель Лу Кайганг.

Свої костюми робить із підручних матеріалів / Фото Naver



Хлопець колись сподівається вийти на справжній подіум /Фото Naver

Дивіться відео з гірського подіуму фермера: