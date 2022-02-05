Об этом сообщил основатель проекта InformNapalm Роман Бурко. Он отметил, что 4 февраля российские пропагандисты опубликовали репортаж с борта судна "Маршал Устинов" на "обучение".

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На официальной странице Ирландского авиационного корпуса распространили видео без комментариев, на котором держат в прицеле военный корабль,

– указал Роман Бурко.

Стоит заметить, что этим судном оказался тот самый российским ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Обратите внимание! Россия изменила запланированное место "учений" у берегов Ирландии из-за давления рыбаков, которые не соглашались с проведением маневров в зоне, где они проводят вылов.

Текст публикации Романа Бурка:

Интересные наблюдения от волонтеров InformNapalm.

9 часов назад телеканал МО России "Звезда" распространил сюжет о военных маневрах Северного флота России, корреспонденты находились на борту российского военного ракетного крейсера "Маршал Устинов".

3 часа назад на официальной странице Ирландского авиационного корпуса распространили видео без комментариев, на котором держат в прицеле военный корабль.

И это и есть тот самый крейсер "Маршал Устинов".